Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoTechnika

Ekspertas pateikė versiją dėl stovėjimo aikštelėje sprogusios „Toyota Prius“ baterijos: „Pavojus kyla visiems“

2025 m. rugpjūčio 25 d. 19:44
Lrytas.lt
​Sekmadienio, rugpjūčio 24 d., vakarą Kauno „Akropolio“ automobilių stovėjimo aikštelėje sprogo automobilio „Toyota Prius“ elektros baterija. Apie įvykį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Baterijų taisymo ekspertas pateikė versiją, kodėl galėjo įvykti sprogimas.
Daugiau nuotraukų (1)
PAGD duomenimis, 22.49 val. Karaliaus Mindaugo prospekte esančio prekybos centro „Akropolis“ daugiaaukštėje automobilių stovėjimo aikštelėje iš automobilio rūko dūmai.
Ugniagesiams gelbėtojams atvykus į vietą buvo nustatyta, kad sprogo automobilio elektros baterija.
Ugniagesiai atjungė automobilio dujų įrangą, o transporto priemonę nustūmė į pirmą aikštelės aukštą.
Apie šį įvykį išgirdęs Alimas Rubinskis, „Can‘t Stop“ telefonų ir baterijų taisyklos vadovas pranešime žiniasklaidai teigia, kad visada buvo pašaipiai žiūrima iš lietuvius „garažinius meistrus–auksarankius“, bet dabar jie kelia ne juoką, o pavojų.
„Šis įvykis yra klasikinis pavyzdys, kaip sprendimas taupyti veda prie pavojingų rezultatų. Tokio tipo incidentai yra itin reti, ypač kai kalbame apie „Toyota Prius“ hibridų naudojamas nikelio-metalo hidrido (NiMH) baterijas. Jos pasižymi aukštu patikimumu ir nėra linkusios savaime užsidegti ar sprogti“, – įspėja A.Rubinskis.
Tokių įvykių priežastis dažniausiai būna išoriniai veiksniai – stiprus mechaninis smūgis ar netinkamas remontas pažeidžiant baterijas ar elektros instaliaciją.
Pasak jo, kai baterijų remontą ar elektros instaliacijos darbus patiki nepatyrusiems arba pigiausią kainą siūlantiems „meistrams“, rizika išauga. Tokie specialistai dažnai:
– naudoja neoriginalias, prastos kokybės detales;
– neatlieka tinkamų testų po remonto;
– negeba užtikrinti teisingo aukštos įtampos grandinių izoliavimo.
„Anksčiau „garažiniai meistriukai“ keldavo pavojų tik automobilių savininkų piniginėms, o dabar dėl to pavojus kyla visiems“, – atvirai kalba ekspertas.
Toyotahibridasbaterija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.