Lobiai po dulkių sluoksniu: JAV atrasta slapta retų sportinių automobilių kolekcija

Retus automobilius surinko kolekcionierius iš Newport Beach miesto. Jam jau 88 metai, todėl dabar jis retai važinėja savo automobiliais.
Jie ne tik padengti dulkių sluoksniu, bet ir turi nedidelį ridos kilometražą.
Pavyzdžiui, 2000 m. superautomobilis „Ferrari 550 Maranello“ su 485 AG V12 varikliu yra tikra laiko kapsulė – nuvažiavo tik 908 km.
Retas 550 AG „Ford GT“ 2006 m. nuvažiavo 1159 km.
Kultinio sedano BMW M5 E39 2002 m. rida yra 6838 km.
Būtent šiuos tris automobilius iš savo kolekcijos savininkas nusprendė parduoti.
Tačiau sandėlyje saugoma dar nemažai vertingų sportinių automobilių.
Pavyzdžiui, galima pastebėti keletą skirtingų metų gamybos „Chevrolet Corvette“, 1973 m. itališką „De Tomaso Pantera“, retą 70-ųjų „Bricklin SV1“, originalų „Plymouth Prowler“, kultinius 1970 m. „Dodge Charger R/T“ ir 90-ųjų „Viper GTS“.
Yra net 500 AG pikapas „Dodge Ram SRT-10“.
Šaltinis: focus.ua
AutomobiliaiFerraricorvette
