53 metus nevažinėjo: sename sandėlyje rastas kultinis 60-ųjų sportinis automobilis už 200 000 dolerių

Retas „Dodge Charger 500 Hemi“ nuo 1972 metų nebuvo išvažiavęs į kelius. Apie tai praneša svetainė „Autoevolution“.
Paaiškėjo, kad jo savininkas buvo nepatenkintas kėbulo dažų kokybe ir norėjo perdažyti automobilį. Jis iš dalies nuėmė senus dažus, tačiau taip ir nesugebėjo užbaigti darbo ir paliko automobilį.
1969 m. „Dodge Charger“ rida yra 35,4 tūkst. km, tačiau automobilio būklė reikalauja daug investicijų.
Kėbulas vis tiek turi būti perdažytas, o salone yra pažeista apdaila. Hemi variklis neužsiveda. Sportinis automobilis buvo išsiųstas restauruoti, nes šiuo metu tokie automobiliai kainuoja vidutiniškai 200 000 dolerių.
Tai retas modelis, kuris iš esmės buvo serijinis NASCAR lenktyninio automobilio variantas. Jis yra lengvesnis, taip pat skiriasi pakeista priekine dalimi ir patobulinta aerodinamika.
Iš viso buvo pagaminti 392 „Dodge Charger 500“ 1969 m., tačiau tik 67 automobiliai gavo 7,0 litro V8 Hemi variklį, kurio galia 425 AG. Su 3 pakopų automatine pavarų dėže greitis iki 100 km/h pasiekiamas per 5,7 s, o maksimalus greitis yra 265 km/h.
Beje, į rinką ateina naujas „Dodge Charger 2025“ su 550 AG turbininiu varikliu.