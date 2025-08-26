Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoTechnika

53 metus nevažinėjo: sename sandėlyje rastas kultinis 60-ųjų sportinis automobilis už 200 000 dolerių

2025 m. rugpjūčio 26 d. 14:51
JAV rastas apleistas 1969 m. „Dodge Charger“ itin retas 500 Hemi modelis. Tokių 425 AG galios automobilių buvo pagaminta tik 67.
Daugiau nuotraukų (3)
Retas „Dodge Charger 500 Hemi“ nuo 1972 metų nebuvo išvažiavęs į kelius. Apie tai praneša svetainė „Autoevolution“. 
Paaiškėjo, kad jo savininkas buvo nepatenkintas kėbulo dažų kokybe ir norėjo perdažyti automobilį. Jis iš dalies nuėmė senus dažus, tačiau taip ir nesugebėjo užbaigti darbo ir paliko automobilį.
1969 m. „Dodge Charger“ rida yra 35,4 tūkst. km, tačiau automobilio būklė reikalauja daug investicijų. 
Kėbulas vis tiek turi būti perdažytas, o salone yra pažeista apdaila. Hemi variklis neužsiveda. Sportinis automobilis buvo išsiųstas restauruoti, nes šiuo metu tokie automobiliai kainuoja vidutiniškai 200 000 dolerių.
Tai retas modelis, kuris iš esmės buvo serijinis NASCAR lenktyninio automobilio variantas. Jis yra lengvesnis, taip pat skiriasi pakeista priekine dalimi ir patobulinta aerodinamika.
Iš viso buvo pagaminti 392 „Dodge Charger 500“ 1969 m., tačiau tik 67 automobiliai gavo 7,0 litro V8 Hemi variklį, kurio galia 425 AG. Su 3 pakopų automatine pavarų dėže greitis iki 100 km/h pasiekiamas per 5,7 s, o maksimalus greitis yra 265 km/h.
Beje, į rinką ateina naujas „Dodge Charger 2025“ su 550 AG turbininiu varikliu.
Dodge ChargerAutomobilisModelis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.