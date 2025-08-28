Kaip priversti automobilį nuvažiuoti daugiau nei 400 000 kilometrų: ekspertas pateikė vertingų patarimų

Automobilių ekspertas Chrisas Pyle’as iš „JustAnswer“ pasidalijo su GOBankingRates, ką reikia daryti, kad automobilis nuvažiuotų daugiau nei 400 000 kilometrų be rimtų gedimų. Jo patarimai padės ne tik prailginti automobilio tarnavimo laiką, bet ir sutaupyti daug pinigų.
Rinkitės automobilį atsakingai
Pasak Pyle’o, kelias į 400 000 kilometrų ridą prasideda dar prieš pirmą kartą pasukant degimo raktelį. Ekspertas pabrėžia, kad svarbu atsakingai pasirinkti ne tik automobilį, bet ir jo variklio tipą.
„Kai kurie automobiliai tiesiog nėra sukurti tokiai ridai. Todėl iš anksto pasidomėkite modeliu, kad įsitikintumėte, jog jis gerai suprojektuotas“, – patarė ekspertas.
Pyle’as taip pat perspėjo, kad nors naudotas automobilis gali atrodyti kaip puikus sprendimas dėl žemos kainos, ankstesnis savininkas galėjo juo netinkamai rūpintis – o tai turės didelę įtaką jo ilgaamžiškumui.
Būkite pasiruošę dažnai techninei priežiūrai
Ekspertas pažymi, kad siekiant pasiekti 400 000 km ribą, būtina reguliariai atlikti techninę priežiūrą. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti eksploatacinėms dalims bei skysčių keitimui.
Pyle’as pabrėžia, kad tokia priežiūra padeda išvengti brangių remontų. Svarbiausia – reguliariai tikrinti filtrus, transmisijos būklę ir dažniau keisti variklio alyvą, nei rekomenduoja gamintojas.
Reguliarus plovimas – tai ne tik išvaizda
Daugelis vairuotojų mano, kad automobilį reikia plauti tik dėl gražesnės išvaizdos. Tačiau išorės priežiūra turi kur kas didesnę reikšmę.
„Rekomenduoju reguliariai plauti automobilį, kad pašalintumėte kelių nešvarumus, paukščių paliktas dėmes ir kitus aplinkos veiksnius, kurie kenkia dažams ir skatina rūdijimą“, – sako Pyle’as.
Taip pat svarbu nepamiršti nuplauti automobilio dugną, ypač jei važinėjate keliais, kur naudojama druska – ji smarkiai skatina koroziją.
Vairuokite protingai, ne lėtai
Yra paplitusi nuomonė, kad lėtas važiavimas padeda prailginti automobilio tarnavimo laiką. Tačiau Pyle’as sako, kad viskas kiek sudėtingiau.
„Nereikia važiuoti kaip močiutė į bažnyčią, bet venkite staigaus greitėjimo. Tiesiog vairuokite normaliai ir ramiai“, – pataria ekspertas.
Be to, automobiliui naudingesnės ilgesnės kelionės užmiestyje, nei dažni sustojimai mieste – tai mažiau apkrauna variklį ir transmisiją.
Venkite tiuningo
Kai kurie vairuotojai nori pagražinti arba pagreitinti savo automobilį modifikuodami jį. Tačiau Pyle’as perspėja apie galimus pavojus.
„Nepasitikėkite pažadais apie galios padidinimą ar „+10 arklio galių“ per specialų filtrą – dažniausiai tai triukai, kurie vėliau gali baigtis gedimais“, – sako jis.
Ekspertas paaiškina, kad gamyklinės dalys yra pritaikytos konkrečiam modeliui, o trečiųjų šalių komponentai gali neigiamai paveikti automobilio darbą.
Venkite eismo įvykių
Net puikiai prižiūrėti automobiliai gali tapti netinkami naudoti po avarijų. Todėl Pyle’as ragina vairuotojus būti atsargiems kelyje.
„Susitelkite į kelią, o ne į keleivius, radiją ar telefoną“, – primena jis.
Mechanikas įvardijo problematiškus automobilius
Primename, kad ispanų mechanikas Carlosas Perezas anksčiau įvardijo automobilių gamintojus, kurie leidžia itin nepatikimus modelius.
Tuo pačiu jis pagyrė Honda, Toyota, Mazda, Hyundai ir Kia markes.
Ekspertas patarė nepirkti Jaguar ir Land Rover automobilių, teigdamas, kad šie gamintojai turi „visiškai pelnytą labai blogą reputaciją“.
Šaltinis: unian.net