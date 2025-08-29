Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Legendos sugrįžimas: britai atgaivino kultinį superautomobilį McLaren F1

2025 m. rugpjūčio 29 d. 20:19
„McLaren F1“ kūrėjas Gordon Murray nusprendė sukurti šiuolaikinę superautomobilio versiją. Bus pagaminti tik 5 kupė „Gordon Murray S1 LM“, kurių kaina sieks kelis milijonus dolerių. Naujiena buvo pristatyta automobilių savaitėje Monterėjuje, o jos detalės buvo atskleistos britų automobilių gamintojo interneto svetainėje.
Pavyzdžiu Gordon Murray pasirinko riboto tiražo 1995 m. superautomobilį McLaren F1 LM. 
Naujas Gordon Murray S1 LM ne tik išlaiko šio modelio koncepciją, bet ir kopijuoja jo dizainą. 
Superautomobilis išlaikė pažįstamą siluetą, panašų šonų ir galinės dalies dizainą. Išliko ir antisparnas, ir į viršų pakylančios durys. 
Vienintelis išorinis Gordon Murray S1 LM skirtumas – ploni diodiniai žibintai. 
Kaip ir McLaren F1, superautomobilis yra trijų vietų. Vairuotojas sėdi centre, o keleiviai – šonuose. Prietaisų skydelyje tachometro ciferblatas derinamas su dviem ekranais. 
Naujas Gordon Murray S1 LM yra įrengtas didelio sūkių 4,3 litro V12 variklis, kuris išvysto 700 AG esant 12 100 aps/min. Jį sukūrė Cosworth kompanija, kuri gamino variklius „Formulės-1“ bolidams.
Pagal „McLaren F1“ pavyzdį variklio skyrius papuoštas natūraliu auksu, kad būtų užtikrinta geresnė šilumos izoliacija. Išmetimo sistema pagaminta iš titano lydinio. Kartu su V12 dirba 6 pakopų mechaninė pavarų dėžė.
Beje, superautomobilis „McLaren F1“ naujas parduodamas už daugiau nei 23 milijonus dolerių.
Šaltinis: focus.ua
McLarenAutomobilis

