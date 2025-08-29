Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Naujasis „Nissan“ išsiskiria ne tik savo išvaizda: nustebsite, sužinoję kainą

2025 m. rugpjūčio 29 d. 08:10
Japonijoje debiutavo naujasis „Nissan Roox 2026“. Kompaktiškas miesto automobilis yra vienas iš pigiausių šio prekės ženklo modelių.
Naujasis ketvirtos kartos „Nissan Roox“ Japonijos rinkoje bus parduodamas už vos 1,6 mln. jenų (10 900 JAV dolerių). Išsamios informacijos apie automobilį pateikta oficialioje „Nissan“ svetainėje.
Miniatiūrinis „Nissan Roox“ priklauso kei-car segmentui – subkompaktinių miesto automobilių. Mikroautobusas yra vos 3,4 m ilgio.
„Nissan Roox 2025“ išsiskiria kampuotu dizainu su trumpu aukštu variklio gaubtu ir vertikaliomis galinėmis stogo atramomis.
Jis turi originalų priekinės dalies dizainą ir stumdomas galines duris.
Salone priekinėje panelėje įrengti du ekranai, o dalis mygtukų yra jutikliniai. Multimedijos sistema papildyta „Google“ paslaugomis. Pavarų perjungimo svirtis yra aukštai centrinėje konsolėje.
Salonas skirtas keturiems žmonėms, o galinės sėdynės yra reguliuojamos horizontaliai. Viduje pagerinta apdaila ir sustiprinta garso izoliacija.
Tarp standartinės ir papildomos įrangos – apžvalgos kameros, „aklųjų“ zonų kontrolė, užuolaidėlės galiniams keleiviams, vairo šildymas ir pusiau autonominio važiavimo sistema „ProPilot Assist“.
Naujasis „Nissan Roox“ bus komplektuojamas su 660 cm³ varikliais, kurių galia 48 ir 64 AG. Už papildomą mokestį galima įsigyti visą varomąją jėgą.
