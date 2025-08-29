Patyręs mechanikas paragino vairuotojus gerai pagalvoti prieš perkant tam tikro tipo automobilį

Pasak jo, tokie automobiliai kelia daug neaiškumų, nes jų vertė krenta daug greičiau nei benzininių ar dyzelinių analogų. Apie tai praneša Mirror.
S.Kilmoras paaiškino, kad daugelis elektromobilių prieš parduodant nėra tinkamai patikrinami, o vairuotojai jau nukentėjo dėl staigaus kainų kritimo – kai kurie savininkai vos per kelerius metus prarado beveik du trečdalius savo investicijų, o tai tapo rimtu smūgiu pirkėjams.
„Per pandemiją naudotų elektromobilių kainos buvo beprotiškos. Žmonės pardavinėjo naudotas „Tesla“ brangiau nei naujas.
Tačiau taip buvo ne visada“, – pažymėjo mechanikas.
Jis pasakojo, kad prieš penkerius metus jo klientas nusipirko naudotą „Tesla Model S“ už 47 tūkst. JAV dolerių, nors naujo automobilio kaina siekė 129 tūkst. dolerių.
Pasak Skotio, net su vos 24 tūkst. kilometrų rida automobilio vertė sumažėjo iki trečdalio pradinės kainos.
„Šiandien kainos labai svyruoja. Paprasti automobiliai, tokie kaip „Toyota“, kurie yra patikimi ir ilgaamžiai, dažnai išlaiko aukštą perpardavimo vertę.
O štai elektromobilių, ypač tų, kurių niekas nepatikrina, kainos sparčiai krinta.
Jos gali nukristi iki tokio lygio, koks buvo prieš penkerius metus – naujo automobilio vertės trečdalio. Ir štai kur esmė: viskas, ką gaunate pirkdami elektromobilį, – tai didelis neapibrėžtumas.
Dėl to manau, kad dauguma žmonių turėtų gerai pagalvoti, ar verta jį pirkti“, – pabrėžė Kilmoras.
