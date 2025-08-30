Brutalus mažylis: pristatytas mažiausias ir pigiausias „Mitsubishi“ krosoveris už 13 000 JAV dolerių

Kaina ir debiutas
Antros kartos „Mitsubishi Delica Mini“ Japonijoje bus pristatytas rudenį. Automobilio kaina sieks nuo 1,95 iki 2,95 mln. jenų (apie 13 000–20 000 JAV dolerių), pranešė gamintojas.
Dizainas
Vos 3,4 m ilgio mažylis priklauso vadinamajam kei car segmentui – itin kompaktiškiems miesto automobiliams. Kaip ir pirmtakas, naujasis modelis išsiskiria agresyvia išvaizda.
„Delica Mini“ turi trumpą aukštą variklio dangtį, praplatintas ratų arkas.
Grėsmingą „veidą“ formuoja dideli priekiniai žibintai ir masyvus bamperis. Krosoveris taip pat gavo padidintą prošvaisą bei plastikinę kėbulo apsaugą.
Salonas
Keturių vietų salone sumontuotas skaitmeninis prietaisų skydelis ir 12,3 colio jutiklinis ekranas.
Pavarų perjungimo svirtis įtaisyta aukščiau nei įprasta.
Patobulinta vidaus apdaila, pagerinta garso izoliacija, įrengtos apžvalginės kameros.
Technika
„Mitsubishi Delica Mini“ išlaikė 658 cm³ darbinio tūrio variklį. Jis bus siūlomas:
„minkšto“ hibrido versijoje su 52 AG,
turbininėje versijoje su 64 AG.
Abiem atvejais montuojamas variatorius, o pavaros gali būti priekinės arba visos keturių varančiųjų ratų.