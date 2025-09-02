Nauji kinų automobilių prekiniai ženklai Lietuvoje dygsta itin greitai – jau prekiaujama BYD, MG, GWM markių automobiliais, o juos atstovauja žinomi pardavimo tinklai, mūsų šalyje veikiantys ne vieną dešimtmetį, tad abejonių dėl pardavėjų reputacijos kaip ir nėra.
O kaip gi pats produktas? Pernai išbandžiau pirmą kinišką automobilį „Great Wall Motor WEY 05“ – su jo apžvalga galite susipažinti žemiau.
O kadangi per tą laiką atsirado dar ne viena markė, norėjau apžiūrėti ir kitų gamintojų modelius.
O dar pernai lankiausi ir Paryžiaus automobilių parodoje – joje dominavo kiniškų markių automobiliai. Ir nors pradžioje net negalvojau daryti apžvalgos, bet išvydęs ką siūlo šios šalies gamintojai, nusprendžiau tai įamžinti – viską galite pamatyti žemiau.
O ir didžiausi automobilių gamintojai iš Europos – „Volkswagen“, BMW, „Mercedes-Benz“ – Kinijoje turi bendras įmones su vietinėmis kompanijomis, ir su jomis gamina šiai šaliai skirtus automobilius. Tad pažinčiai aš pasirinkau „Link & Co“ markę – ji priklauso kinų „Geely“ kompanijai, kuri yra ir „Volvo“ prekės ženklo savininkė.
Tad įmonė nėra nežinoma, jai priklauso sena švediška markė, šiais automobiliais prekiauja kelis dešimtmečius Lietuvoje sėkmingai veikiantis pardavėjas, tad tai yra pagrįstai garantijas žadantys saugikliai. Na, o kaip gi pats automobilis?
„08“ yra didžiausias gamintojo modelis – jų gamoje dar yra kompaktinis 4,5 m ilgio iš tinklo įkraunamas „01“ hibridas ir panašaus dydžio „02“ elektromobilis. O bandyto modelio ilgis siekia 4,8 m ir tai yra taip pat iš tinklo įkraunamas hibridas.
„08“ pagamintas naudojant „Volvo CMA Evo“ platformą ir jis turi net 40 kWh talpos akumuliatorių, 155 kW pagrindinį elektros motorą, tad daugiausiai važiuoja vien tik elektra. Papildomai yra 102 kW 1,5 l vidaus degimo variklis, bendra hibridinės pavaros galia siekia 257 kW (345 AG), o vien tik elektra nuvažiuojamas atstumas – net 200 kilometrų.
Tiesa, Europoje kol kas nesiūloma versija su dviem elektros motorais, varančiais visus ratus – tokio modelio galia yra beveik 600 AG, įsibėgėjimas iki 100 km/h užima vos 4,6 s. Aišku, ir kainuotų jis daugiau nei dabar už šį „08“ su priekiniais varančiaisiais ratais prašomi 49 990 eurų – brangesnė maksimalios „More“ komplektacijos versija atsieis 54 990 eurų, daugiau niekas nekainuoja papildomai.
Tad jei tik vertinti galią ir energijos naudojimo efektyvumą (testo metu vidutinės sąnaudos buvo 3,8 l/100 km, energijos sąnaudos – 8,3 kWh/100 km, važiuojant vien tik elektros režimu jos svyravo apie 22 kWh/100 km), tai atrodo išties patrauklus pasirinkimas.
O vertinant salono apdailą, man tik telieka prisiminti pernai parodoje matytus kiniškus automobilius, kurie stebino gera surinkimo kokybe ir apdaila – jei kažkada kinai galėjo sudominti nebent tik mažesne kaina, tai nepraėjo nei dešimtmetis ir jie jau siūlo tokias alternatyvas, kad įsėdęs į šią ne pačią brangiausią mašiną, pasijauti „Premium“ aplinkoje – skoningai ir prabangiai.
Kaip ir maloniai nustebino važiavimo kokybė. Nors ko čia stebėtis – kažkada besivejantys, dabar kinai pristato modelius, kurie savo techninėmis savybėmis lenkia automobilius iš Europos. Ir, panašu, ši tendencija tik auga, tad akivaizdu, kad Europos automobilių gamintojams reikės didelių pastangų, norint neužleisti pozicijų bent jau Senajame žemyne.
Labai lauksiu jūsų komentarų prie vaizdo apžvalgos – rašykite, ką manote apie automobilius iš Kinijos, kokių Europos automobilių gamintojams reikia imtis priemonių, norinti sėkmingai su jais konkuruoti. O gal yra ir daugiau nei vien tik ekonominės priežastys rinktis vienos ar kitos markės, ar šalies, kurioje yra gaminamas, automobilį.
Daugiau apie „Link & Co“ markės „08“ modelį ir apskritai automobilius iš Kinijos žiūrėkite vaizdo medžiagoje.