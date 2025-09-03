Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Geely“ pristatė originalų „animacinį“ elektromobilį už trijų „iPhone“ kainą

2025 m. rugsėjo 3 d. 13:47
„Livan Smurf“ kaina Kinijoje bus mažesnė nei 36 000 juanių (5000 JAV dolerių), t. y. trys „iPhone 16 Pro Max“. Išsami informacija apie automobilį paskelbta svetainėje „CarNewsChina“.
Elektromobilis „Livan Smurf“ nėra visiškai naujas modelis. Tai šiek tiek pigesnė „Geely Panda“ versija. Reikalas tas, kad „Livan“ prekės ženklas tapo „Geely“ koncerno dalimi. 
Naujas „Livan Smurf“ – kompaktiškas miesto hečbekas su kampuotu dizainu ir dviejų tūrių siluetu. Jis turi aukštą variklio gaubtą ir didelius apvalius žibintus. Kinijos elektromobilis buvo pavadintas pagal animacinio filmo „Smurfai“ personažus, todėl jis išsiskiria nestandartine mėlyna ir balta spalva.
„Livan Smurf 2025“ matmenys:
ilgis – 3100 mm;
plotis – 1558 mm;
aukštis – 1610 mm;
ratų bazė – 2015 mm;
masė – 815 kg.
Nepaisant kompaktiškų matmenų, naujasis „Livan Smurf“ yra keturvietis. Elektromobilis turi siaurą skaitmeninį prietaisų skydą ir didelį centrinį jutiklinį ekraną.
Komplektacija apima oro kondicionierių ir ABS. Kinijos elektromobilis „Livan Smurf“ turi 40 AG variklį ir gali pasiekti 100 km/h greitį. Su 17 kW∙h talpos baterija jo nuvažiuojamas atstumas yra apie 200 km.
