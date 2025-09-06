Elektromobilių naudojimas per audrą: paaiškino, ar pavojinga krauti lyjant ir ką daryti žaibuojant

Atliekama daugybė bandymų
Kaip ir benzininiams bei dyzeliniams automobiliams, elektra varomoms transporto priemonėms atliekami griežti saugos ir atsparumo vandeniui bandymai.
Atliekant šiuos testus taip pat tikrinami specifiniai elektromobilio komponentai, siekiant įsitikinti, ar aukštos įtampos kabeliai, įkrovimo lizdas ir akumuliatorius yra atsparūs vandeniui, kad juos būtų galima saugiai naudoti, pavyzdžiui, lyjant lietui. Tai taikoma ir saugiam elektrinių transporto priemonių plovimui rankinėse ar automatinėse plovyklose.
„Priešingai dalies visuomenės įsitikinimui, elektrinės transporto priemonės gali būti dar atsparesnės oro sąlygoms, pavyzdžiui, lietui ar sniegui, nei transporto priemonės su vidaus degimo varikliais. Elektromobilių konstrukcijoje naudojamos medžiagos yra atsparios vandeniui: guminiai sandarikliai, sandarūs korpusai, vandeniui atsparūs akumuliatoriai ir elektros varikliai ir t. t.
Gamybos metu akumuliatoriai hermetiškai uždaromi, kad į juos nepatektų purvo ir būtų apsaugotas jų vidus. Be to, gamintojai privalo laikytis griežtų atsparumo vandeniui standartų, kurie užtikrina apsaugą laikinai panardinus į vandenį. Net jei dėl vandens įvyktų trumpasis jungimas ar kiltų elektros problemų, kiekviename elektromobilyje įmontuotos saugos sistemos automatiškai nutrauks elektros grandinę, taip užkirsdamos kelią tolesnei žalai ir užtikrindamos naudotojo saugumą“, – apie elektromobilių specifiką pasakoja „Renault“ viešųjų ryšių ir komunikacijos koordinatorius Baltijos šalyse Mindaugas Plukys.
O jeigu trenktų žaibas?
Eksperto teigimu, tikimybė, kad į elektrinę transporto priemonę trenks žaibas, yra ne didesnė nei į bet kurią kitą transporto priemonę. Tačiau įdomu tai, kad šiuo atveju elektromobilis audros metu yra gerokai saugesnė vieta nei buvimas lauke.
„Kiekvieną transporto priemonę supanti metalinė konstrukcija praleidžia energiją per išorinį automobilio apvalkalą, neleisdama jai prasiskverbti į vidų ir apsaugodama vairuotoją bei keleivius. Štai kodėl per audrą patartina nepalikti automobilio, nes jame esate saugesni“, – priduria M.Plukys.
Saugu, bet papildomas atsargumas nepakenks
Elektromobiliai yra tokie pat elektriniai prietaisai kaip ir visi kiti. Todėl daliai visuomenės kylantis klausimas dėl tokio tipo transporto priemonės krovimo per lietų yra visiškai pagrįstas. Visgi elektromobiliai, anot pašnekovo, sukurti taip, kad būtų atsparūs tokioms oro sąlygoms. Taigi, elektromobilį įkrauti lyjant lietui yra saugu.
„Kol kabelis nėra tinkamai prijungtas prie kištuko, srovė neteka. Kai kištukas prijungiamas prie įkrovimo lizdo, sistema sukuria nepralaidžią vandeniui jungtį, kuri išlieka saugi viso įkrovimo proceso metu. Elektromobilių įkrovimo komponentai: visi kabeliai, elektros lizdai, įkrovimo taškai ir kt. yra kruopščiai išbandyti ir suprojektuoti taip, kad veiktų bet kokiomis oro sąlygomis, net lyjant. Šiuo atveju dėl vandeniui atsparių jungčių, neleidžiančių vandeniui liestis su elektros komponentais, nėra jokio pavojaus patirti elektros smūgį“, – patikina M.Plukys.
Eksperto teigimu, norint tinkamai įkrauti elektromobilį lietingu oru, derėt laikytis automobilių gamintojų rekomenduojamų saugos ir naudojimo instrukcijų. Šie nurodymai pagrįsti tomis pačiomis bendrosiomis atsargumo priemonėmis, kurios taikomos naudojant įprastus elektros prietaisus: pavyzdžiui, vengti laidų sąlyčio su drėgme ar neprijunginėti elektromobilio prie įkrovimo prieigos audros metu.
„Dalis elektromobilių įkroviklių skirti įrengti dengtose automobilių stovėjimo aikštelėse arba garažuose. Taip pat yra vandeniui atsparių įkroviklių, kuriuos galima montuoti lauke, kurie turi IP65 arba aukštesnį atsparumo lygį ir kurie veiks net ir lyjant lietui, tačiau vėlgi reikia imtis pagrindinių atsargumo priemonių.
Greitojo įkrovimo stotelėse arba viešosiose įkrovimo vietose, kuriose galima įkrauti greičiau, įrengtas specialus saugos įtaisas. Prieš įjungiant elektros grandinę atliekamas elektroninis patikrinimas. Jei sistema aptinka trumpąjį jungimą, pavyzdžiui, dėl drėgmės, įkrovimas neprasideda. Šios saugos priemonės iš dalies paaiškina didesnę įkrovimo stotelėje kainą, lyginant su įkrovimu namuose“, – atskleidė M.Plukys.
Papildomos atsargumo priemonės, kurių reikėtų imtis įkraunant elektromobilį:
- Nelieskite įkrovimo kabelių drėgnomis rankomis ir (arba) stovėdami baloje;
- Neprijunkite drėgnos kabelio jungties;
- Venkite įkrauti elektromobilį per liūtį ir audrą;
- Transporto priemonei įkrauti nenaudokite buitinio elektros lizdo;
- Nebandykite vienu metu įkrauti ir plauti automobilį;
- Nelieskite įkroviklio, kabelių ir įkrovimo stotelės drėgnomis rankomis;
- Nenaudokite jungties ir įkrovimo kištuko, jei jie yra drėgni;
- Venkite naudoti įkrovimo stoteles, kurios yra drėgnos arba kurių apsauginis korpusas yra su defektais (įtrūkimais);
- Jei į transporto priemonės jungtį pateko drėgmės, nedžiovinkite jos sugeriančiu audiniu, nes sąlytis gali būti pavojingas. Vietoj to naudokite suspausto oro pūstuvą.
