Pasaulis apsivertė: naujoji „Škoda Octavia“ taps elektromobiliu su autopilotu

Elektromobilis „Škoda Octavia“ bus pradėtas gaminti nuo 2027 m. Kol kas pristatytas jo koncepcinis modelis „Škoda Vision O“.
Jo detalės atskleistos Čekijos automobilių gamintojo interneto svetainėje.
Naujoji „Škoda Vision O“ – elegantiškas šeimos universalas. Jis šiek tiek didesnis už dabartinį „Škoda Octavia“: 4850 mm ilgio, 1900 mm pločio ir 1500 mm aukščio.
Elektromobilio dizainas išlaikytas naujame firminio stiliaus „Modern Solid“.
„Škoda Octavia“ prototipas turi ištemptą siluetą ir galines duris, kurios atsidaro prieš važiavimo kryptį.
Dizaineriai pakeitė firmines „Škoda“ radiatoriaus groteles, o prie jų priderino plonas diodines žibintų lempas. Galinis stiklas yra labiau pasviręs ir uždengtas spoilerio.
Salone panaudotos perdirbtos medžiagos, o dalis detalių atspausdintos 3D spausdintuvu. Per visą priekinio skydelio plotį ištemptas plonas 1,2 metro ekranas.
Yra ir atskiras centrinis jutiklinis ekranas. Multimedijos sistema papildyta dirbtiniu intelektu – virtuali padėjėja, pavadinta Laura.
Be to, universalas „Škoda Vision O“ gavo autopilotą. „Škoda Vision O“ salonas skirtas keturiems žmonėms, o kiekvienoje vietoje yra belaidis įkroviklis išmaniajam telefonui.
Taip pat kiekvienose duryse paslėptas skėtis. Bagažinės tūris yra 650–1700 l.
Koncepto charakteristikos nebuvo atskleistos, tačiau žinoma, kad elektromobilis „Škoda Octavia“ turės daugiau nei 600 km nuvažiuojamą atstumą.
Jis bus pagamintas ant naujos modulinės platformos SSP, kurioje baterija bus dalis kėbulo galios rėmo, o tai padarys konstrukciją lengvesnę ir tvirtesnę.
Šaltinis: focus.ua