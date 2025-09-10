Nes čia jis buvo surenkamas tame pačiame konvejeryje, nuo kurio riedėjo ir didysis „Volkswagen Tiguan Allspace“ – pradėjus naujo „Volkswagen Tayron“ gamybą, „Tarraco“ daugiau nebebuvo gaminamas. Vieno šių automobilių apžvalgą rasite žemiau.
Ir labai gaila – Lietuvoje, kur mėgstami didesni automobiliai, tai buvo populiarus gamintojo modelis.
Nes kai 2016 metais debiutavo „Seat Ateca“, jis visus sužavėjo savo puikiomis važiavimo savybėmis (tad ir pelnė ne vieną pasaulinį įvertinimą, taip pat buvo išrinktas „Lietuvos Metų automobiliu“), turėjo techninius „Volkswagen“ koncerno modulinės MQB platformos sprendimus, tačiau buvo mažesnis nei „Volkswagen Tiguan Allspace“ ar „Škoda Kodiaq“. Jo apžvalga:
Todėl 2018 metais buvo pristatytas didesnysis 4,7 m ilgio „Tarraco“, kuris galėjo turėti ir septynias sėdimas vietas – kaip alternatyva (nors ir mažesnė) iki 2020 metų gamintam vienatūriui „Seat Alhambra“, „Volkswagen Sharan“ bendraplatformiui.
Kai kuriose rinkose „Tarraco“ buvo siūlomas tik kaip septynvietė versija, tačiau mano bandytas modelis turėjo penkias sėdimas vietas, tačiau gerokai didesnę bagažinę (nuo 760 iki 1925 l) ir su daugiau vietos gale nei „Ateca“ – puikus automobilis šeimai, pasižymintis ir geromis važiavimo savybėmis, taip pat bandymo metu maloniai nustebinusia gera garso izoliacija.
Kaip sako „Bosch Car Service“ specialistai, šio automobilio eksploatacijos niuansai nelabai kuo skiriasi nuo kitų „Volkswagen“ modelių – didesnę ridą turinčiuose dyzeliniuose automobiliuose reikia atkreipti dėmesį, kad gali pradėti gęsti išmetamųjų dujų valymo įranga, taip pat dažnai nestabiliai veikia multimedijos sistema, pasitaiko elektronikos gedimų.
Tačiau apskritai kaip ir kitiems „Volkswagen“ grupės automobiliams, taip ir „Seat“ yra nemažai neoriginalių, tačiau kokybiškų automobilių dalių, tad šio modelio priežiūra nebus brangi – daugiau apie naudotą „Seat Tarraco“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.