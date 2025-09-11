Naujasis „A6 Sedan“ jau Lietuvoje: neprilygstama elegancijos, dinamikos ir komforto dermė

„Naujasis „A6 Sedan“ atskleidžia „Audi“ vizijos apie šiuolaikinį verslo klasės automobilį esmę. Tai automobilis, kuris ne tik atitinka aukščiausius standartus, bet ir formuoja ateities mobilumo tendencijas. Jau anksčiau Lietuvoje pristatėme naujojo A6 „Avant“ versiją, o dabar klientai gali susipažinti ir su „A6 Sedan“ bei patirti, kaip technologinis tikslumas dera su sportiškumu ir neprilygstamu kasdienės vairavimo patirties komfortu.
A6 ketverius metus iš eilės yra populiariausias verslo klasės automobilis Lietuvoje, todėl tikimės, kad mūsų klientai taip pat pamėgs ir naująjį modelį“, – sako Ilgvars Lubka, „Audi“ prekės ženklo vadovas Lietuvoje ir Latvijoje.
Elegantiškas aerodinamikos šedevras
Naujojo „A6 Sedan“ dizainas spinduliuoja santūria elegancija, suderinta su išskirtine aerodinamika. Automobilio aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas siekia vos 0,23 – tai geriausias automobilio su vidaus degimo varikliu rodiklis „Audi“ istorijoje.
Šį įspūdingą rezultatą lemia preciziškai apgalvotas dizainas: didžiulės „Singleframe“ grotelės, išskirtiniai LED priekiniai žibintai ir „tekanti“ galinė dalis prisideda tiek prie galingos išvaizdos ir optimizuoja oro srautą.
Oro srauto valdymą ir stabilumą važiuojant dideliu greičiu pagerina ir integruotas priekinis spoileris, aerodinaminiai šoniniai skydeliai ir skulptūriški galiniai elementai. Visi šie sprendimai taip pat prisideda prie efektyvesnio degalų naudojimo.
Tylus komfortas ir skaitmeninės technologijos
Salono aplinka sukurta maksimaliam komfortui – palyginti su ankstesne karta, naujojo A6 triukšmo izoliacija pagerinta 30 proc. Durų ir langų sandarikliai, triukšmą mažinančios padangos ir optimizuoti variklio laikikliai užtikrina ramybę salone net ir važiuojant dideliu greičiu. Visa tai leidžia be jokių kompromisų mėgautis aukščiausios klasės „Bang & Olufsen“ garso sistema.
Naujasis „Audi A6“ išsiskiria ir plačiomis personalizavimo galimybėmis, kurias suteikia didelės raiškos jutikliniai MMI ekranai ir skaitmeniniai OLED galiniai žibintai su pritaikomais šviesų parašais.
Efektyvumas ir dinamika su „MHEV plus“ sistema
„A6 Sedan“ galima rinktis su keturiais našumą ir efektyvumą užtikrinančiais pavaros variantais, kurių galia siekia iki 270 kW (367 AG). Trys varikliai komplektuojami su „MHEV plus mild-hybrid“ sistema: 2.0 TDI su 150 kW (204 AG) galia, 2.0 TDI quattro su 150 kW (204 AG) galia ir šešių cilindrų 3.0 TFSI quattro su 270 kW (367 AG) galia. „MHEV plus“ sistema padidina efektyvumą ir leidžia tam tikromis sąlygomis važiuoti naudojant tik elektros energiją – pavyzdžiui, transporto spūstyse ar lėtai važiuojant ne mieste.
Taip pat siūloma tradicinė vidaus degimo sistema su klasikiniu 2.0 TFSI varikliu, kurio galia siekia 150 kW (204 AG).
Pasirengęs bet kokioms sąlygoms
Pasirenkama adaptyvi pneumatinė pakaba ir visų ratų vairo mechanizmas leidžia naujajam „Audi A6“ sklandžiai prisitaikyti prie kintančių eismo sąlygų. Važiuojant didesniu greičiu pakaba automatiškai nuleidžia važiuoklę, pagerindama stabilumą ir sumažindama pasipriešinimą – taip maksimaliai padidinamas komfortas, nemažinant sportiškumo ir dinamiškumo.
Visuose modeliuose montuojama 7 laipsnių „S tronic“ automatinė pavarų dėžė, priklausomai nuo variklio, automobilis turi priekinių arba visų ratų „quattro“ pavarą.
Naujojo „Audi A6 Sedan“ modelio kainos Lietuvoje prasideda nuo 58 900 eurų.