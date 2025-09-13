40 metų tiesiog stovėjo garaže: rastas 60-ųjų „Ford Mustang“ už 150 000 dolerių

Retas „Ford Mustang“ nebuvo apleistas, nes jis turi savininkus. Nuo 1968 m. jis priklauso vienai šeimai.
Per 41 metus Shelby GT500 KR buvo padengtas dulkių ir purvo sluoksniu. Jo kėbulas kai kur surūdijo, o salone buvo pažeista apdaila.
Tačiau didžiausia problema yra išimtas variklis. Jį rado ir saugojo kaimynas mechanikas.
Taigi, niekas netrukdo restauruoti automobilio, o jo restauravimas gali būti labai prasmingas, nes tai – kolekcinis modelis.
Vidutinė Ford Mustang Shelby GT500 KR kaina yra 150 000 dolerių.
1968 m. buvo pagaminti tik 1053 tokie kupė. Pagrindinis Shelby GT500 KR bruožas – didelis 7,0 litrų V8 variklis, kuris popieriuje išvystydavo 335 AG, o realybėje – apie 400 AG.
Galingumas buvo sumažintas, nes 60-aisiais JAV nuo jo priklausė automobilio draudimo suma.
Su 4 pakopų mechanine pavarų dėže Ford Mustang Shelby GT500 KR gali įsibėgėti iki 100 km/h per 6,5 sekundės, o jo maksimalus greitis yra 209 km/h.
Be to, Shelby patobulino Ford Mustang pakabą ir stabdžius.
Šaltinis: focus.ua