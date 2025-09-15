Lrytas Premium prenumerata tik
Vos 5,8 litro 100 km degalų sąnaudos: pristatytas naujasis šeimos krosoveris „Volvo“

2025 m. rugsėjo 15 d. 08:02
Paskelbtos oficialios 2026 m. „Volvo XC70“ nuotraukos. Modelis bus iš esmės pakeistas ir taps elektrinis krosoveris su didele baterija.
Naujasis ketvirtos kartos Volvo XC70 bus pristatytas iki šių metų pabaigos ir bus gaminamas Kinijoje. Jį, iš universalaus automobilio, nuspręsta paversti į krosoverį. Apie tai pranešama Švedijos automobilių gamintojo svetainėje.
Krosoveris Volvo XC70 išlaikė naujojo flagmano modelio EX90 stilių ir išsiskiria santūriu briaunotu dizainu.
Automobilis turės firminius T formos žibintus ir stogų stulpeliuose įmontuotus žibintus, o jo durų rankenos yra išstumiamos.
„Volvo XC70 2026“ matmenys:
ilgis – 4815 mm;
plotis – 1890 mm;
aukštis – 1650 mm;
ratų bazė – 2895 mm;
masė – 2110 kg. 
Volvo XC70 salonas nebuvo parodytas, bet žinoma, kad, kaip ir kituose šio gamintojo modeliuose, bus įrengtas skaitmeninis prietaisų skydelis ir vertikalus jutiklinis ekranas.
Naujasis „Volvo XC70“ bus plug-in hibridas su 1,5 litro benzininiu keturių cilindrų turbininiu varikliu, kurio galia 163 AG. Elektros variklis kol kas laikomas paslaptyje. 
Maksimalus greitis ribojamas iki 180 km/val. Bus galima rinktis 21,2 ir 39,6 kW∙h baterijas. 
Pirmuoju atveju degalų sąnaudos bus 5,8 l/100 km, o važiavimo nuotolis elektros trauka – 100 km, antruoju atveju – atitinkamai 6,5 l/100 km ir 180 km.
