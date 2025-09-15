Vos 5,8 litro 100 km degalų sąnaudos: pristatytas naujasis šeimos krosoveris „Volvo“

Naujasis ketvirtos kartos Volvo XC70 bus pristatytas iki šių metų pabaigos ir bus gaminamas Kinijoje. Jį, iš universalaus automobilio, nuspręsta paversti į krosoverį. Apie tai pranešama Švedijos automobilių gamintojo svetainėje.
Krosoveris Volvo XC70 išlaikė naujojo flagmano modelio EX90 stilių ir išsiskiria santūriu briaunotu dizainu.
Automobilis turės firminius T formos žibintus ir stogų stulpeliuose įmontuotus žibintus, o jo durų rankenos yra išstumiamos.
„Volvo XC70 2026“ matmenys:
ilgis – 4815 mm;
plotis – 1890 mm;
aukštis – 1650 mm;
ratų bazė – 2895 mm;
masė – 2110 kg.
Volvo XC70 salonas nebuvo parodytas, bet žinoma, kad, kaip ir kituose šio gamintojo modeliuose, bus įrengtas skaitmeninis prietaisų skydelis ir vertikalus jutiklinis ekranas.
Naujasis „Volvo XC70“ bus plug-in hibridas su 1,5 litro benzininiu keturių cilindrų turbininiu varikliu, kurio galia 163 AG. Elektros variklis kol kas laikomas paslaptyje.
Maksimalus greitis ribojamas iki 180 km/val. Bus galima rinktis 21,2 ir 39,6 kW∙h baterijas.
Pirmuoju atveju degalų sąnaudos bus 5,8 l/100 km, o važiavimo nuotolis elektros trauka – 100 km, antruoju atveju – atitinkamai 6,5 l/100 km ir 180 km.