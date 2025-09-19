Šį automobilį dar vadina „Toyta Prius“ jaunesniuoju broliu: pasižiūrėkite, kaip atrodo naujutėlaitis hibridas

Hibridinis „Toyota Aqua“ buvo atnaujintas ir patyrė esminių pokyčių. Jis jau parduodamas Japonijoje už kainą nuo 2 486 000 iki 3 022 800 jenų (16 900–20 600 JAV dolerių).
Apie automobilį pasakojama oficialioje „Toyota“ svetainėje. „Aqua“ hečbeką galima vadinti „Toyota Prius“ jaunesniuoju broliu.
Kai kuriose šalyse modelis netgi buvo parduodamas pavadinimu „Toyota Prius C“.
Hečbekas pagamintas ant „Toyota Yaris“ platformos.
Naujoji „Toyota Aqua 2026“ gavo „Prius“ stiliaus priekį su ryškiu „snukiu“ ir plonais diodiniais žibintais.
Be to, buvo pakeisti buferiai ir žibintai. Už papildomą mokestį siūlomas „Modellista“ studijos tiuningas su apdaila ir originaliais ratlankiais.
Salone įrengtas naujas skaitmeninis prietaisų skydelis ir patobulintas 10,5 colių jutiklinis ekranas, taip pat pakeistas klimato kontrolės jungiklių blokas.
Be to, atsirado elektroninis „rankinis stabdis“.
Hibridinė „Aqua“ įranga taip pat yra žinoma iš „Toyota Yaris“.
1,5 litro benzininis keturių cilindrų variklis ir elektros variklis iš viso išvysto 116 AG. Vidutinis degalų sąnaudos yra 2,8 l/100 km. Kaip papildoma opcija siūlomas visų ratų pavaros.
Šaltinis: focus.ua
