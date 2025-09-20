Kodėl kai kuriuose automobiliuose yra ketvirtas pedalas – atskleista tikroji paskirtis

2000-ųjų pradžioje kai kurios automobilių kompanijos eksperimentavo su neįprastomis salono konfigūracijomis, siūlydamos modelius ne tik su automatine ar klasikinė mechanine pavarų dėže, bet ir su papildomomais pedalais.
Vienas iš tokių mechanizmų turėjo pakeisti arba atlikti rankinio stabdžio funkcijas. Ten, kur paprastai buvo įprastas rankinio stabdžio svirtis, dizaineriai įrengė įvairius dėkliukus smulkmenoms, laikiklius, skyrius ir atramas, suteikdami salonui funkcionalesnį, bet mažiau įprastą išvaizdą.
Tačiau tokie modeliai buvo gaminami neilgai, nes kompaktiškas visų elementų išdėstymas nedidelėje erdvėje kėlė didelių techninių sunkumų.
Vairuotojams tai taip pat buvo neįprasta, nes jie buvo pripratę prie klasikinės schemos su trimis pedalais: akceleratoriumi, stabdžiu ir sankaba. Norint įjungti rankinį stabdį, tokiuose modeliuose buvo naudojamas ketvirtasis pedalas, o tai kėlė papildomą iššūkį pradedantiesiems ir net patyrusiems vairuotojams.
Kam reikalingas ketvirtas pedalas sunkvežimiuose
Dideliuose sunkvežimiuose ketvirtas pedalas dažnai buvo naudojamas atskirai valdyti stabdžių sistemas, kad pagrindinių stabdžių gedimo atveju transporto priemonę būtų galima saugiai sustabdyti.
Kai kuriuose senuose sovietiniuose automobiliuose, pavyzdžiui, „Volga“, taip pat europietiškuose „BMW“ ar „Opel“, toks pedalas atliko visiškai kitas funkcijas: pakabos mazgų tepimas, starterio valdymas, artimųjų ir tolimųjų žibintų perjungimas ar net stiklo plovimo sistemos pumpavimas.
Ar šiuolaikiniuose automobiliuose yra ketvirta pedalas
Šiuolaikiniai automobiliai retai būna įrengti tokiomis mechaninėmis sistemomis. Šiuo metu rinkoje vyrauja modeliai su automatine pavarų dėže, kur trys pedalai yra išdėstyti organiškai ir netrukdo vairuoti.
Automobilių gamintojai savo modelius aprūpina elektroniniu stovėjimo stabdžiu, kuris yra žymiai patogesnis ir patikimesnis.
Norint jį aktyvuoti, pakanka paspausti mygtuką centrinėje panelėje – prietaisų skydelyje užsidega indikatorius. Norint išjungti sistemą, reikia užvesti variklį ir perjungti pavarų dėžę į pirmąją pavarą, po to elektronika automatiškai išjungia stabdį.
Kokia žmonių reakcija
„Reddit“ vairuotojai aktyviai dalijosi savo prisiminimais ir patirtimi apie ketvirtąjį pedalą automobiliuose. Daugelis vartotojų prisipažino, kad pirmą kartą pamatė tokį pedalą ir buvo nustebinti jo egzistavimu.
„Ketvirta pedalas kairėje mane akimirksniu sutrikdė. Atrodo, kad aš niekada anksčiau nemačiau stovėjimo stabdžių pedalo mechaninėje pavarų dėžėje. Paprastai man tai yra rankinis stabdys“, – rašė vartotojas GreenSorbet95.
Kitas vartotojas pridūrė, kad sunkvežimiuose tokia schema yra aktuali ir šiandien. Dar vienas pasidalijo savo patirtimi su 1998 m. GMC Sierra, kur stovėjimo stabdžių pedalas yra kairėje ir pakeltas, kad būtų išvengta atsitiktinio paspaudimo, o stabdžiai atleidžiami svirtimi po vairu.
Šaltinis: glavred.info