Pirmasis automobilis: patarimai pradedantiesiems vairuotojams

Specialistai rekomenduoja apsvarstyti tris modelius: Seat Mii, Renault Twingo ir Citroen C1. Kiekvienas iš jų turi savo privalumų, kurie juos daro patrauklius naujiems vairuotojams.
„Seat Mii“ – tai ne tik prieinamas automobilis, bet ir praktiška „Volkswagen Up!“ platformos versija. Dėl sėkmingos konstrukcijos jis lengvai valdomas, turi erdvų saloną ir 251 litro bagažinę. Net bazinė komplektacija SE siūlo lengvo lydinio ratlankius, oro kondicionierių, odinį vairą.
Prancūziškas „Renault Twingo“ išsiskiria patogiu posūkiu, kokybišku salonu ir erdviomis galinėmis sėdynėmis. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško manevringumo mieste.
Citroen C1 patraukia ryškiu dizainu ir paprastu valdymu. Galimybė pasirinkti spalvotas paneles leidžia individualizuoti savo automobilį. Tiesa, ekspertų nuomone, medžiagų kokybė yra prastesnė nei konkurentų.
Anksčiau ekspertai taip pat rekomendavo kitus prancūziškus modelius, ypač Renault Clio, kuris išsiskiria komfortu, geru matomumu ir talpa.
Renkantis pirmąjį automobilį, ekspertai pataria nesiekti galingumo, o atkreipti dėmesį į patogumą, saugumą ir eksploatacijos išlaidas. Būtent šie modeliai turi viską, kas reikalinga saugiam ir patogiam startui kelyje.