O ji – labai paprasta. Nes tai – kaina, kuri prasideda nuo 68 747 eurų, bandytos ilgos versijos su papildoma (ir tikrai ne visa būtina) komplektacija kaina buvo net 89 158 eurai (automobiliui siūloma penkerių metų garantiją, su „Mango Insurance“ teikiamomis paslaugomis, ją galima prasitęsti iki 7 ir daugiau metų – papildomą nuolaidą gausite, jei pasirinksite mano „Youtube“ kanale po vaizdo medžiaga esančią nuorodą).
Žinoma, tai gerokai didesnė kaina nei mano anksčiau bandyto modelio su vienu elektros motoru, sukančiu galinius ratus – tokio automobilio kaina prasideda nuo 49 689 eurų.
Bet dviejų elektros motorų pavara ne tik užtikrins geresnį sukibimą slidžiame kelyje, važiuojant į sodybą pažliugusiu ar apsnigtu keliu, bet ir leis patirti netikėtų šios klasės automobiliui įspūdžių keliaujantiems.
Nes kai 5 metrų ilgio ir beveik 3 tonas sveriantis furgonas iki 100 km/h įsibėgėja vos per 6,4 s, tai efektas nustebina ne tik juo važiuojančius, bet ir norinčius palenktyniauti prie sankryžos (žinoma, to neskatinu daryti) – mažiausiai, ko tikėjausi iš furgono, kad jo dinamika kels tokias emocijas.
Ir, jei manote, kad šiuo dičkiu smagu važiuoti tik tiesiai, tai taip nėra – sunkus akumuliatorius užtikrina žemą svorio centrą, tad posūkius „ID.Buzz GTX“ įveikia tarsi bėgiais, o net 3,2 metrus siekiantis atstumas taro ašių (kaip ilgoje S klasės „Mercedes-Benz“ versijoje) lemia, kad net ir be pneumatinės pakabos nelygiu keliu jis važiuoja neįtikėtinai komfortiškai – patikrinta senajame Molėtų plente.
Ką ten jame – važiavau ir atkarpa nuo Alantos iki Molėtų, kur smagiuose vingiuose visada norisi išbandyti vikrius automobilius. Arba „Rolls-Royce“, kur su „Ghost“ modeliu taip pat smagiai, greitai ir komfortiškai važiavau prieš kelis metus – taip pat neįtikėtina patirtis ir daug panašumų tarp šių didelių, nors ir visiškai skirtingų klasių ir kainų automobilių.
Tad ne tik įspūdinga dinamika, bet ir komfortišku važiavimu „ID.Buzz GTX“ tapo maloniu atradimu – akivaizdu, kad mieste manevruoti su trumpesniu modeliu bus patogiau (jo ilgis yra 4,7 m, atstumas tarp ašių – 3 m), bet abejoju ar jis važiuos taip pat efektingai komfortiškai.
Tiesa, nuo šių metų ir trumpoji versija jau gali turėti ne tik penkias, bet ir septynias sėdimas vietas. O štai ilgojoje galima komplektuoti ir šešias sėdynes su dvejomis atskiromis sėdynėmis vidurinėje eilėje – manau, toks išdėstymas yra patogiausias, leidžiantis patekti į trečią sėdynių eilę, praeinant tarp antros eilės sėdynių.
91 kWh akumuliatorius leidžia nuvažiuoti iki 473 km, dviejų pavarų transmisija gerina energijos sąnaudas važiuojant greitai, tad ir greitkelyje turėtų būti pasiekiamas 250-300 kilometrų viena įkrova nuvažiuojamas atstumas. Bet kokiu atveju, keliaujant su šeima, vis tiek nepavyks važiuoti ilgiau be sustojimų, tad neturiu jokių abejonių, kad tai ir puikus kelioninis automobilis, kurį galima įkrauti maksimalia iki 200 kW siekiančia galia.
Daugiau apie naują „Volkswagen ID.Buzz GTX“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.