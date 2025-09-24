Lietuvoje – retenybė, užsienyje – įprastybė: kokią istoriją gali papasakoti tararoleris?

Elektrinis motoroleris burzgia kur kas tyliau negu benzinu varomi jo giminaičiai, tačiau jis greitai ir garsiai skleidžia žinią apie „Tarara“ kampaniją, skatinančią gyventojus Lietuvoje grąžinti vienkartines gėrimų užstato pakuotes.
„Elektra varomas transportas yra vienas iš mūsų prioritetų. Pavyzdžiui, surinkti pakuotes iš biurų, restoranų ar viešbučių Vilniuje atvyksta „Grąžinti verta“ užrašu pažymėtas elektromobilis – kelionės pas partnerius yra aplinkai draugiškos ir palaiko tvarumą. Tararoleris taip pat užtikrina tokias pat keliones. Todėl šią transporto priemonę pasirinkome kaip išskirtinį prizą žmonėms, kurie aktyviai palaiko tvarios gyvensenos principus ir užstato sistemos veiklą Lietuvoje“, – sako Gintaras Varnas, VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ vadovas.
Laimėti tararolerį gali asmenys, į taromatą ar rankinio surinkimo vietą grąžinantys užstato ženklu pažymėtas pakuotes. Kiekvienas čekis už grąžintas pakuotes yra tarsi bilietas loterijoje laimėti prizą, kokio Lietuvoje dar nebuvo jokiame žaidime. Tereikia gautą čekį užregistruoti tarara.lt svetainėje iki spalio 15 dienos. Loterijos nugalėtojas paaiškės spalio 17 dieną.
Gatvėmis rieda lyg miesto karalius
Aplinką saugoti kviečiančios kampanijos organizatoriai įsitikinę, kad elektrinis motoroleris „SL-07“ yra žvėriukas, tobulai tinkantis tarai grąžinti. Naujos kartos variklio galia siekia 1000W, su visiškai įkrauta (60V 45AH) baterija galima nuvažiuoti iki 60 kilometrų.
Kroviniams skirtoje kėbulo dalyje galima sukrauti per vasaros savaites kauptą tarą, o maksimali transporto priemonės apkrova – 600 kilogramų. Jeigu taros išties daug ir ją sudėtinga iškelti, krovinių platforma pasikelia ir visi maišai nučiuožia žemyn.
Techniniuose aprašymuose nurodoma, kad maksimalus greitis yra 25km/h, o be ribotuvo jis gali įsibėgėti iki 40km/h. Uždara kabina užtikrina, kad važiuodamas per lietų maksimaliu greičiu vairuotojas liks sausas. Galiausiai, svarbus tararolerio privalumas yra išsiskiriantis dizainas, kuris traukia praeivių žvilgsnius.
Atspindi regiono kultūrą
Tačiau Turkijoje, Nigerijoje, Indijoje, Vietname ar Filipinuose toks prizas tikriausiai nieko nenustebintų. Šilto klimato šalyse triračiai motoroleriai yra įprastas gatvės transportas. Jais kasdien pervežamos tonos krovinių, o milijonai žmonių pasiekia savo darbo vietas. Be perstojo zujantys motoroleriai yra svarbi viešojo transporto sistemos dalis, o kiekviena šalis turi savitus terminus jiems apibūdinti.
Triračiai pavežėjai Filipinuose ir kitose Azijos šalyse netgi stengiasi atspindėti savo kultūrinę aplinką ir regioną, kuriame dirba. Pavyzdžiui, vienur dominuoja jūrinės tematikos aksesuarai, kitur – religiniai simboliai. Vietos žmonės šį transportą mėgsta, nes jis greitas ir manevringas, be to, nebrangus. Elektra varomi modeliai dar labiau sustiprina patrauklumą, nors dauguma vairuotojų Azijoje neskuba atsisakyti senų, patikimai tarnaujančių, patvarių transporto priemonių.
Gyvuoja jau šimtmetį
Manoma, kad pirmieji triračiai motoroleriai, pritaikyti kroviniams vežti, buvo sukurti Japonijoje, beveik prieš 100 metų. Vienu iš pirmųjų modelių laikomas „Mazda-Go“, pristatytas 1931 metais.
Triračių motorolerių evoliucijoje svarbų vaidmenį atliko ir Italijos inžinierius Corradino D'Ascanio, dirbęs „Piaggio“ bendrovėje ir 1947 metais sukūręs triratį „Piaggio Ape“, kai daugelis italų po karo negalėjo įpirkti automobilių. Netrukus iš paskos pasekė ir kita Italijos pramonės įmonė „Innocenti“, išleidusi krovininio motorolerio „Lambretta“ versiją. Pastaroji vėliau sėkmingai paplito Indijoje, kur buvo pritaikoma keleiviams vežti.
O Turkijoje krovininiai motoroleriai yra tapę tikrais atliekų rūšiavimo ambasadoriais. Miestų gatvėse įprasta išvysti dulkėtą „sunkvežimiuką“, kurio krovinių skyriuje pilna tuščių plastiko butelių, skardinių ir popieriaus pakuočių. Iš vairuotojo kabinos paprastai sklinda garsi muzika. Kai kurie vietiniai gyventojai savo atliekas atiduoda tiesiai šiems rūšiuotojams į rankas.
Apie VšĮ „Užstato sistemos administratorius“:
Užstato sistema Lietuvoje veikia nuo 2016 m. Jos veikla šalyje rūpinasi Lietuvos gėrimų gamintojų, importuotojų bei pardavėjų įsteigta ne pelno organizacija VšĮ „Užstato sistemos administratorius“. USAD kasmet surenka 9 iš 10 į rinką išleidžiamų gėrimų skardinių bei vienkartinių stiklinių ir plastikinių butelių. Iš viso per 2024 metus surinkta ir perdirbti perduota 708,58 mln. vienkartinių pakuočių.