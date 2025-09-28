Pralenkė laiką: neįprasta 1941 metų „Tatra“ buvo parduota už 300 tūkst. eurų

Už sedaną Tatra T87 sumokėta 302 500 eurų. Apie tai pranešama aukciono Bring a Trailer svetainėje.
„Tatra“ modelis yra žinomas, pirmiausia, dėl sunkvežimių, tačiau ji gamino ir lengvuosius automobilius, daugiausia reprezentacinius.
Sedanas „Tatra T87“ buvo gaminamas nuo 1936 iki 1950 metų, iš viso surinkti tik 3056 automobiliai.
Modelis T87 yra vienas iš aerodinaminių „Tatra“ automobilių, kuriuos sukūrė konstruktorius Hansas Ledvynka.
Šie automobiliai buvo pranašesni už savo laiką. Aerodinamiškas automobilio kėbulas su dideliu kilu gale turi mažą oro pasipriešinimo koeficientą 0,244 – tokį patį kaip geriausi šiuolaikiniai modeliai.
„Tatra T87“ variklis taip pat yra neįprastas. Galinio variklio automobilis yra įrengtas 3,0 litro V8 varikliu su pusrutulio formos degimo kameromis (kaip ir garsiajame Hemi) ir oro aušinimu.
Jis išvysto 85 AG ir leidžia sedanui pasiekti 160 km/h greitį. Tai buvo vienas greičiausių automobilių savo laikmečiu.
Tarp kitų „Tatra 87“ ypatybių – nepriklausoma visų ratų pakaba, stumdomas stogas ir prisitaikantys centriniai žibintai, kurie sukasi kartu su ratais. Šešiavietė salono apdaila – odinė.
Būtent šis „Tatra T87“ buvo visiškai restauruotas 2024 m. – automobilis buvo išardytas, atkurta kiekviena jo detalė. Po to sedanas nuvažiavo tik 589 km.
Šaltinis: focus.ua