Naudoto „Lexus GS 300h“ (2012-2018 m.) testas: komfortiška ir patikima alternatyva vokiškiems sedanams

Eurolyga 2025
Vyksta dabar
Gyvai
BC Dubai
BC Dubai
68
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
56
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
83
„Barcelona“
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
AutoTechnika

Naudoto „Lexus GS 300h“ (2012-2018 m.) testas: komfortiška ir patikima alternatyva vokiškiems sedanams

2025 m. rugsėjo 30 d. 19:17
„Motorai“
Nuo 2012 iki 2018 metų Europoje pardavinėtas „Lexus GS“ buvo paskutinis toks verslo klasės automobilis japonų gamoje, kurį vėliau pakeitė „Lexus ES“.
Daugiau nuotraukų (32)
Ir, skirtingai nuo pastarojo, kuris buvo gaminamas naudojant „Toyota Camry“ platformą, paskutinysis „GS“ buvo su unikalia šiam modeliui konstrukcija, turinčia galinius varančiuosius ratus (ja dalinosi su „IS“ ir „RC“) – naujasis „ES“, kaip ir jo bendraplatformis „Camry“, turi priekinius varančiuosius ratus. Apžvagą rasite žemiau.
Ir gamintojas su šiuo modeliu europiečiams siūlė alternatyvą vokiškiems verslo klasės sedanams – „Audi A6“, 5 serijos BMW ir E klasės „Mercedes“. Pavyzdžiui, buvo galima pasirinkti ir itin galingą F versiją su V8 motoru, pasiekdavusią net 477 AG ir iki 100 km/h įsibėgėdavusią vos per 4,5 sekundes – puiki alternatyva „M5“, „AMG E“ ir „RS 6“ modeliams.
Žinoma, dominuojantys Europoje pardavimai buvo automobilių su hibridinėmis pavaromis (kai kuriose šalyse buvo parduodami ir modeliai su tradiciniais V6 motorais). Brangesnės „450h“ versijos su 3,5 l V6 motoru, pasiekiančiu 343 AG, iki 100 km/h įsibėgėdavo per taip pat įspūdingas 5,9 sekundes.
Tačiau mano bandyta „300h“ versija turėjo 2,5 l keturių cilindrų variklį, kuris kartu su elektros motoru (antras motoras veikia kaip generatorius) pasiekia 223 AG – nors įsibėgėjimas iki 100 km/h per 9,2 sekundes neatrodo kvapą gniaužiantis, tačiau sklandų ir dinamišką važiavimą užtikrina geras hibridinės pavaros elektros motoro sukimo momentas.
Taip pat maloniai nustebino tylus hibridinės sistemos veikimas – nors tai ir „Toyota“ technologija, tačiau man visą laiką imponavo kaip „Lexus“ savo automobiliams sugeba sukurti tik šiai markei būdingą aplinką. Tai tiek kalbant apie kokybišką saloną, tiek ir apie puikią garso izoliaciją, tiek ir verslo klasės vertą komfortišką pakabą. 
Na, o galiausiai reikia nepamiršti, kad „Lexus“ hibridinės sistemos yra ne tik taupios (nors visgi šios kartos pavaros neprilygsta šiuolaikinių modelių efektyvumui, ypač kalbant apie automobilius su kardanine pavara), bet ir patikimumą – „Bosh Car Service“ specialistų vertinimu, tiek atskiri „Lexus“ modeliai, tiek ir konkrečiai šios kartos „Lexus GS“ visuose reitinguose yra tarp patikimiausių, nors ir yra niuansų, į kuriuos reikia atsižvelgti.
Daugiau apie naudotą „Lexus GS“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.
AutomobilisTestasLexus

