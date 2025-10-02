„Tai – ne mokslinė fantastika“: pirmą kartą šalies istorijoje pristatytas skraidantis elektromobilis

Susižavėjimo neslėpė šį prabangų automobilį ne tik apžiūrėjęs, bet ir išbandęs renginių, radijo ir televizijos laidų vedėjas Rolandas Mackevičius: „Ne kartą galvojau: kai tenka tiek daug važinėti po Lietuvą, reikėtų sraigtasparnio. Ir štai sprendimas priešais mane – skraidantis automobilis. Pagaliau išsipildys mano svajonė. Ir tai – ne mokslinė fantastika, o reali, sertifikavimo slenkstį peržengusi technologija, kuri gali kardinaliai pakeisti mūsų kasdienį judėjimą mieste.“
Kol kas šį skraidantį automobilį ir pažangiausią, tik 2026 metais Europos rinkoje pasirodysiantį, dirbtiniu intelektu apibrėžtą automobilį „Xpeng P7+“ Lietuvoje bus galima apžiūrėti tik kelias dienas, bet, pasak „Modus Group“ atstovo Laimono Rubiko, tai jau pradžia į netolimos ateities transporto erą.
Paklaustas, kokiomis dar savybėmis išsiskiria šio gamintojo elektromobiliai, L.Rubikas sakė, kad modernumu.
„Salone dominuoja ramybė, erdvė ir išmanumas. 15,6 colių itin raiškus centrinis ekranas, sklandi balso atpažinimo funkcija ir sparčiai veikianti programinė įranga sukuria natūralią sąveiką, o svarbiausia, kad šie elektromobiliai nuo 10 iki 80 proc. gali būti įkraunami tik per 12 minučių. Šildomos, ventiliuojamos ir masažo funkcijas turinčios sėdynės, talpi bagažinė bei tyli eiga leidžia atitrūkti nuo kasdienio triukšmo. Išorėje – moderni aerodinamika ir atpažįstami šio prekių ženklo akcentai: plati LED šviesų juosta.“
Pasak R.Mackevičiaus, šių automobilių atėjimas į Lietuvą suteiks daugiau laisvės planuojant keliones, daugiau ramybės žiemą ir daugiau komforto kiekvieną dieną.
Ultramodernių šio gamintojo automobilių jau galima įsigyti Lietuvoje: SUV „Xpeng G6“ kainuoja nuo 43 500 eurų, o gamintojo flagmanas G9 – nuo 59 900 eurų.
Vilniuje, Konstitucijos prospekte, „Quadrum“ verslo centre duris jau atvėręs naujasis šių automobilių salonas Lietuvos rinkai siūlo du itin pažangius ir prabangius SUV – G6 ir G9 automobilių modelius. Šie modeliai apima ultragreitą įkrovimą, tvarias LFP baterijas ir pažangiausias skaitmenines funkcijas, kasdienį naudojimąsi elektromobiliu padarydami ypač komfortišką, paprastesnį ir patikimesnį. „Naujasis 2025-ųjų XPENG G9 yra ne tik SUV – tai reali iliustracija, kokia turėtų būti naujos kartos EV prabanga“, – sako Gytis Mickus, įmonės, importuojančios šiuos automobilius į Baltijos šalis, vadovas.
„Xpeng X2“ jau atliko daugiau nei 15 000 bandomųjų skrydžių Kinijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose (Dubajuje), Singapūre ir kitose šalyse. 2022 metais orlaivis sėkmingai pakilo Dubajaus centre, atlikdamas vieną pirmųjų pilotinių eVTOL (elektrinis vertikalaus kilimo ir tūpimo orlaivis) skrydžių regione.
Planuojama, kad X2 pirmieji modeliai komercinėse rinkose pasirodys 2026 metais, daugiausia Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose bei Australijoje. Bendrovė jau priėmė užsakymų 2026 metais pagaminti 3000 skraidančių transporto priemonių. Šiuo metu įmonė dirba su oro erdvės reguliavimo institucijomis ir miestų savivaldybėmis dėl sertifikavimo ir integravimo į miesto transporto infrastruktūrą.
Įmonė „Xpeng“ įkurta 2014 metais ir yra pirmaujanti Kinijos dirbtinio intelekto mobilumo bendrovė, projektuojanti, kurianti, gaminanti ir parduodanti išmaniąsias elektrines transporto priemones, skirtas vis didesniam technologiškai išprususių vartotojų ratui. Sparčiai tobulėjant dirbtiniam intelektui, įmonė siekia tapti pasauline dirbtinio intelekto mobilumo lydere, kurios misija – lyderiauti pažangių elektrinių transporto priemonių revoliucijoje, pasitelkiant pažangiausias technologijas ir formuojant mobilumo ateitį.
