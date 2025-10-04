Ką daryti, jei kelyje sugedo stabdžiai: išsamios instrukcijos

Toliau pateikiami pagrindiniai paaiškinimai ir patarimai, kurie padės susiorientuoti, jei jūsų automobilis nebegali stabdyti stabdžiais.
Kodėl stabdžiai gali sugesti?
- Stabdžių skysčio nuotėkis – slėgio praradimas sistemoje.
- Susidėvėjusios arba iškritusios trinkelės.
- Perkaitimas ir skysčio „užvirimas“.
- Stabdžių kaladėlių arba pagrindinio cilindro gedimas.
- Neatsargus techninis aptarnavimas arba laiku neatliktas detalių keitimas.
Jei stabdžiai neveikia, važiuoti toliau galima tik labai lėtai ir neilgai. Paprastai specialistai pataria nevažiuoti daugiau kaip 1–2 km, vengiant staigių judesių ir manevrų.
Veiksmų algoritmas stabdžių gedimo atveju
1. Įjunkite avarinį signalą
Pirmiausia – duokite signalą kitiems vairuotojams. Jie turi suprasti, kad jūsų automobilis yra sugedęs ir kelia pavojų.
2. Laikykite vairą abiem rankomis
Būkite pasirengę nenuspėjamam automobilio elgesiui. Stabili padėtis už vairo padės išlaikyti kontrolę.
3. Pabandykite „pumpuoti“ pedalą
Keletą kartų iki galo nuspaudžiate stabdžius ir atleidžiate. Tai gali padėti, jei problema kilo dėl oro kamščių ar nedidelio nuotėkio. Automobiluose su dviguba sistema viena grandinė gali „perimti“ kitos funkciją.
Tačiau tai reikia daryti ritmiškai ir sklandžiai – staigūs judesiai gali tik pabloginti sistemos būklę.
4. Stabdykite varikliu
Mechaninė pavarų dėžė: nuosekliai perjunkite į žemesnes pavaras, nepraleisdami vienos. Atleiskite akceleratorių, ir variklis pradės mažinti automobilio greitį.
Automatinėje pavarų dėžėje: įjunkite rankinį režimą, „L“ arba „2“, naudokite vairo menteles (jei yra). Tai leis pavarų dėžei išlaikyti žemesnę pavarą ir padės sulėtinti greitį.
Svarbu: neišjunkite variklio važiuojant. Tai užblokuos vairą ir gali sukelti avariją.
5. Naudokite rankinį stabdį atsargiai
Stovėjimo stabdys gali būti išsigelbėjimas, bet tik jei jį naudojate palaipsniui. Dideliu greičiu staigus rankinio stabdžio traukimas užblokuos ratus ir sukels slydimą.
Jei automobilis slysta, pasukite vairą į slydimo pusę, kad atgautumėte kontrolę.
6. Manevruokite, kad sulėtintumėte greitį
Mažu greičiu galite šiek tiek judinti vairą iš vienos pusės į kitą, sukuriant papildomą pasipriešinimą ir pagreitindami stabdymą.
7. Naudokitės reljefu ir kliūtimis
Jei įmanoma, nukreipkite automobilį į pakilimą, kelkraštį, minkštą dirvą ar krūmus – tai padės sumažinti greitį be staigaus smūgio.
Papildomi patarimai
- Šaltuoju metų laiku rankinis stabdys gali užšalti, todėl jį reikia naudoti atsargiai.
- Jei stabdžiai neveikia dėl oro sistemos, būtinai kreipkitės į serviso centrą diagnostikai ir oro išleidimui.
- Po bet kokios avarinės situacijos nebandykite tęsti kelionės – reikia remonto.
- Profilaktika – geriausia apsauga
Norėdami sumažinti stabdžių gedimo riziką:
- reguliariai tikrinkite stabdžių skysčio lygį ir būklę;
- laiku keiskite stabdžių trinkeles, diskus ir kitus greitai susidėvinčius elementus;
- atlikite planinę techninę priežiūrą, neatidėliodami smulkių remontų.