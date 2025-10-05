„Lancia“ gerbėjus audrina atgimstantis „Delta“ siluetas ir nauja vizija iš „Ford“ dizainerio rankų

Šiuo metu jos modelių gama apsiriboja subkompaktiniu hečbeku „Ypsilon“, tačiau įžūlokas atgimstančio sportiško „Delta“ siluetas jau ryškėja ūkanotame horizonte.
Vis dėlto itališkosios markės gerbėjai vis dar laukia kažko energingesnio, aštresnio.
Kaip praneša „Žinių radijo“ laida „Piko minutės“, įkvėptas nostalgijos, „Ford“ dizaineris Christopheris Giroux laisvalaikiu sukūrė skaitmeninę improvizaciją praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio „Lancia Beta Monte Carlo“ modelio tema, adaptuodamas nemirtingas didžių dizaino meistrų idėjas šiems laikams.
Ch.Giroux šią mėgstamo „Lancia“ modelio interpretaciją sukūrė jo 50-mečio proga.
Originalus „Beta Monte Carlo“ modelis buvo pristatytas 1975 metais. Jo dizainą sukūrė „Pininfarina“.
Savo vizijoje „Ford“ stilistas tradicinius ranka pieštus eskizus derino su skaitmeninėmis technologijomis ir dirbtinio intelekto pagalba veikiančiais įrankiais.
Rezultatas – atpažįstamų proporcijų ir ryškus kupė, kuris primena turtingą „Lancia“ praeitį, bet tuo pačiu yra modernus.
Galbūt tai – šioks toks ženklas apie markės atgimimą. Norisi tikėti, kad ši markė sugrįš prie sportiškumo.
Kalbama, kad naujoji „Delta“ pasirodys jau kitąmet, o jos galingiausia bendro naudojimo keliams skirta versija vėl bus vadinama „HF Integrale“.