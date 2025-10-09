Naujasis „Mazda“ elektromobilis debiutavo „ArtVilnius‘25“ parodoje

Ne pirmas elektromobilis, bet svarbiausias
„Mazda6e“ – vienas svarbiausių japonų gamintojo pastarojo dešimtmečio modelių. Nors tai nėra pirmasis vien elektra varomas „Mazda“ automobilis (iki šiol buvo siūlomas miesto krosoveris „MX-30“), šis modelis žymi pirmąjį bendrovės žingsnį siūlant tvarų mobilumą daug platesnėms auditorijoms.
Elektromobiliai jau seniai nebėra vien technologijų ar ekologijos entuziastams skirtos transporto priemonės – jie tapo įprastu pasirinkimu vairuotojams, persėdantiems iš vidaus degimo varikliais varomų automobilių dėl patrauklesnių važiavimo savybių ar mažesnių eksploatacijos išlaidų. Išaugus paklausai, gamintojai privalo pasiūlyti universalesnius, šeimos poreikiams tinkamus modelius.
Į tokią sparčiai plėtojamą rinką įžengė ir „Mazda“. Jos pasiūlymas – beveik 5 m ilgio elegantiškas fastbekas, išsiskiriantis iš pilkų krosoverių minios ir viena įkrova galintis nuvažiuoti iki 479 kilometrų.
Nors Japonijoje ir įmonės padalinyje Europoje dirbantys inžinieriai daug dėmesio skyrė technologijoms, „Mazda“ išskirtinumą tradiciškai pabrėžia ir dizainu – emociją kuriančiu, elegantišku, išraiškingu. Todėl „6e“ debiutui ir pasirinkta didžiausia šalyje šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘25“.
479 km viena įkrova ir valdymas gestais
„Mazda6e“ – sportiškas fastbekas su galiniais varomaisiais ratais. Juos suka 258 AG galios elektros motoras, maitinamas 68,8 kWh talpos baterijos. Pagal WLTP standartus vienu įkrovimu automobiliu galima įveikti 479 kilometrus, o baterijos energijos atstatymas nuo 10 iki 80 proc. greitojoje stotelėje trunka tik kiek daugiau nei 20 min., nes šio modelio elektros sistema palaiko iki 165 kW įkrovimo spartą.
Automobilio interjeras, aptrauktas „Nappa“ oda, minimalistinis, bet kupinas meniškų detalių ir prašmatnių medžiagų, įprasminančių japonų filosofiją „ma“ – grožį, kuris neapkrauna.
Visa informacija vairuotojui pateikiama 10,2 colio įstrižainės prietaisų skydelyje ir 14,6 colio jutikliniame centriniame ekrane. Valdyti pagrindines funkcijas galima ne tik lietimu, bet ir gestais ar balsu. Elektromobilis taip pat pasižymi ilgu komforto bei saugumo įrangos sąrašu.
Premjeroje – A.Kriščiūno ir A.Lukošiaus pasirodymas
Nors automobilis mugės lankytojams buvo prieinamas visą savaitgalį, pagrindinė premjera įvyko spalio 4-osios vakarą.
„Į „ArtVilnius‘25“ parodą ėjome su pavyzdžiu, kaip meno kūrinys virsta judesiu. „Mazda“ formos kuriamos klasikiniu būdu – žmogaus rankų prisilietimais, lyg skulptoriaus formuojant meno kūrinį, siekiant išgauti tobulas linijas, kurias dar labiau atskleidžia šviesos ir šešėlių žaismas. Taip gimsta elegantiškas dizainas, apjungiantis pažangiausias technologijas automobilio viduje“, – sako Japonijos gamintojo automobiliais prekiaujančios „Inchcape Motors“ vadovas Aurimas Tamašauskas.
Automobilio pristatymas „ArtVilnius“ mugėje neapsiėjo be kultūrinės dalies. „Mazda“ ambasadorius A.Kriščiūnas kartu su A.Lukošiumi surengė koncertą – interaktyvų paveikslų, muzikos ir poezijos pasakojimą „Paklydę laiškai“.
„ArtVilnius“ parodoje „Mazda6e“ pirmąkart buvo parodytas Lietuvos rinkoje. Čia apsilankę lankytojai galėjo pirmieji užsiregistruoti į bandomuosius važiavimus, kurie prasidėjo iškart po mugės.