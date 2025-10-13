Naują A5 ir sportišką S5 versiją su tradiciniais motorais bandžiau šių metų pradžioje. Vaizdo apžvalgą rasite čia:
Tada vieno modelio testo nebaigiau dėl elektronikos gedimo, kitas įtikino savo geromis ir įvairiapusėmis savybėmis, tad naujos iš tinklo hibridinės versijos laukiau su dvejopomis mintimis.
Priminsiu – naujos kartos A5 gaminamas naudojant paskutinę (bent jau taip teigia pats gamintojas) platformą, kuri sukurta modeliams su vidaus degimo motorais („Premium Platform Combustion“ yra atnaujinta ankstesnės kartos „MLB Evo“ platforma, leidžianti montuoti ir V6 variklius) – ateityje gamintojas nebeplanuoja tęsti tokių automobilių gamybos.
Tad gamintojas nurodo, kad dabar vien tik elektra galima nuvažiuoti iki 116 kilometrų – važiavau ir vien tik elektros, ir hibridiniu režimu, kai pagal poreikį pradėdavo veikti vidaus degimo motoras, ir visiškai iškrautu akumuliatoriumi – kokios buvo degalų sąnaudos ir kiek pavyko nuvažiuoti vien tik elektra, sužinosite vaizdo medžiagoje.
Hibridas galimas su 220 arba 270 kW bendros galios pavara – galingesnė versija iki 100 km/h įsibėgėja per 5,1 sekundę, silpnesnė tą atlieka per 5,9 s. „Audi A5 e-hybrid quattro“ kaina prasideda nuo 52 700 eurų – tai net 16 000 eurų mažiau nei jis buvo parduodamas tik pasirodęs.
Jam taikoma 2 metų garantija, gamintojas siūlo ją papildomai pratęsti. Taip pat galite pasinaudoti po vaizdo medžiaga esančia nuoroda, kur „Motorai“ naujų automobilių apžvalgų rėmėjai „Mango Insurance“ siūlo papildomą garantiją naujiems ir naudotiems automobiliams, o su šia nuoroda bus suteikta papildoma 10 proc. nuolaida.
Tad šįkart mano bandyto modelio elektronikos trikdžiai nekamavo, tačiau privertė susimąstyti didesnis kaip 2000 kilogramų svoris – panašiai sveria vien tik elektra varomas naujas „Tesla Model Y“. Jo apžvalgą rasite čia:
Tad norėtųsi, kad nesivežiojančio didelio akumuliatoriaus automobilio svoris būtų mažesnis – apie viską daugiau žiūrėkite vaizdo medžiagoje.