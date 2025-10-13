Atsigabeno naują pirkinį: keleiviai galės lepintis zonoje, kurios traukiniuose nebuvo kelis dešimtmečius

„Šis traukinys žymi naują etapą šalies geležinkelių istorijoje. Jau kitąmet Lietuvos bėgiais riedėsiantys elektriniai traukiniai bus ne tik modernūs, bet ir patogūs, atitiks visų keleivių poreikius“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Dėl skirtingų Lenkijos ir Lietuvos geležinkelio vėžių pločio ir nevienodų traukinių gabaritų, elektrinis traukinys atskirais vagonais šiąnakt į Vilniaus intermodalinį terminalą buvo atgabentas sunkvežimiais.
Per artimiausias dienas Vilniaus intermodaliniame terminale vagonai bus nuleisti ant vežimėlių ir sujungtį į vientisą traukinį, o spalio pabaigoje bus pradėti statiniai riedmens bandymai. Išbandyti keliones šiuo traukiniu keleiviams planuojama pasiūlyti kitais metais.
Naujieji elektriniai traukiniai bus erdvesni, komfortiškesni ir pritaikyti visiems keleiviams, įskaitant ir patiriančius fizinio judėjimo sunkumų.
Po kelių dešimtmečių į traukinius sugrąžinta ir bistro zona, kurioje keleiviai galės įsigyti šilto maisto ir karštų gėrimų. Didesnis dviračių vietų skaičius ir patogios rampos užtikrins sklandų judėjimą traukinio viduje, o didesnė riedmenų talpa leis efektyviau aptarnauti keleivių srautus piko metu.
Šis traukinys – vienas iš 15 naujųjų riedmenų, papildysiančių LTG grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ parką.