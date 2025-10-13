Pasirodė pigiausias „Renault“ elektrinis krosoveris: panašumas su rumunų modeliu – akivaizdus

Elektrinis krosoveris „Renault Kwid E-Tech“ buvo modernizuotas ir debiutavo Brazilijoje. Ten jis jau parduodamas už 99 900 realų (18 200 JAV dolerių) kainą, t. y. pigiau nei benzininis „Renault Duster“.
Išsamios informacijos apie automobilį buvo paskelbta gamintojo oficialioje svetainėje.
3,7 metro ilgio elektromobilis „Renault Kwid E-Tech“ (kai kuriose šalyse jis vadinamas „City K-ZE“) yra „Dacia Spring“ dvynys. Kadangi neseniai buvo atnaujintas rumunų modelis, dabar atnaujintas ir „Renault“.
Kaip ir „Dacia“, krosoveris „Renault Kwid E-Tech“ gavo naujas priekinę ir galinę dalis. Jis pakeitė žibintus, lempas, buferius, groteles ir bagažinės duris. Salone įrengtas naujas vairas, priekinis skydelis ir skaitmeninis prietaisų skydelis, taip pat padidintas 10 colių jutiklinis ekranas.
Be to, pagerinta vidinė apdaila. Jėgainė nepakito. Naujasis „Renault Kwid E-Tech“ išlaikė 65 AG elektros variklį ir 26,8 kW∙h talpos bateriją. Važiavimo nuotolis yra 257 km.
Tačiau netrukus gali pasirodyti galingesnė 100 AG versija, nes giminingas krosoveris „Dacia Spring“ neseniai ją gavo.
Šaltinis: focus.ua
elektromobilisRenaultBrazilija
Rodyti daugiau žymių