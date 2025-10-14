Kokie kasdieniai įpročiai iškrauna elektromobilio akumuliatorių: ekspertų paaiškinimas

Remiantis informacija, paskelbta leidinyje „Mirror“, Steven Day, elektromobilių įkroviklių montavimo bendrovės „iHeat“ operacijų direktorius, pažymi, kad baterijos problemos dažnai siejamos su šaltu oru, tačiau karščio bangos ir tam tikri vairuotojų veiksmai gali būti ne mažiau žalingi.
Pasak jo, elektromobilių savininkai dažnai nesuvokia, kad įprasti veiksmai karštu metu gali smarkiai sumažinti važiavimo nuotolį ir pagreitinti akumuliatoriaus nusidėvėjimą.
Ekspertas išskiria penkis pagrindinius veiksnius, į kuriuos reikėtų atsižvelgti:
Intensyvus oro kondicionieriaus naudojimas
Karštomis dienomis, ypač dažnai sustojant kamščiuose, elektromobilio oro kondicionierius sunaudoja didelę dalį akumuliatoriaus energijos, o tai sumažina važiavimo nuotolį. Steven Day pataria vėsinti saloną, kol automobilis dar prijungtas prie elektros tinklo, o važiuojant naudoti ekologišką režimą arba oro recirkuliacijos režimą, kad energija nebūtų eikvojama veltui.
Trumpi dažni važiavimai
Trumpos kelionės, pavyzdžiui, kelionė į mokyklą, nedidelis užduočių atlikimas ar greiti išvykimai, trukdo akumuliatoriui pasiekti optimalų darbo diapazoną, o tai lemia padidėjusį energijos suvartojimą.
Todėl ekspertas pataria sujungti kelis reikalus į vieną kelionę arba trumpiems maršrutams naudoti alternatyvias transporto priemones.
Pernelyg didelis bagažas
Be to, jo teigimu, papildomas krovinys, bagažinės ant stogo ar dviračių laikikliai padidina automobilio svorį ir oro pasipriešinimą, dėl to akumuliatorius sunaudoja daugiau energijos. Todėl, jei įmanoma, keliaukite be nereikalingų daiktų, kad išsaugotumėte akumuliatoriaus efektyvumą.
Greitas įkrovimas aukštoje temperatūroje
Greitas įkrovimas iškart po važiavimo, kai baterija įkaitusi, gali pagreitinti jos nusidėvėjimą ir pabloginti ilgalaikį našumą. Todėl reikia leisti baterijai atvėsti ir, jei įmanoma, rinktis lėtesnį naktinį įkrovimą.
Stovėjimas tiesioginiuose saulės spinduliuose
Be to, tiesioginiai saulės spinduliai stovint padidina akumuliatoriaus temperatūrą ir laikui bėgant gali pagreitinti jo senėjimą bei sutrikdyti akumuliatoriaus valdymo sistemos veikimą. Galiausiai, elektromobilių savininkams Stevenas Day rekomenduoja ieškoti pavėsio arba naudoti saulės apsaugos užuolaidėles, o prireikus palikti langus šiek tiek atidarytus vėdinimui.
Pasak eksperto, laikantis šių rekomendacijų, elektromobilių vairuotojai gali išlaikyti stabilų akumuliatoriaus įkrovos lygį, sumažinti akumuliatoriaus apkrovą ir išlaikyti optimalų važiavimo nuotolį net karštomis vasaros dienomis.
Šaltinis: focus.ua
