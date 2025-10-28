„Lietuvos geležinkeliai“ parodė naują traukinį su neįprasta erdve: jau aišku, kokiais maršrutais važiuos

Naujasis traukinys yra vienas iš 15 naujų – elektrinių ir baterinių – riedmenų, papildysiančių LTG grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ parką.
Pasak LTG grupės vadovo Egidijaus Lazausko, elektriniai ir bateriniai riedmenys optimizuos eksploatacinius kaštus, sumažins priklausomybę nuo iškastinio kuro ir prisidės prie šalies transporto sistemos tvarumo.
Naujasis elektrinis traukinys, pagamintas Šveicarijos kapitalo įmonės „Stadler“ gamykloje Lenkijoje, yra skirtas važiuoti elektrifikuotu geležinkelio ruožu.
Iki 2026 m. Lietuvoje bus elektrifikuotas 731 km ruožas, o tai sudarys apie 28 proc. viso Lietuvos geležinkelių tinklo. Tokiame ruože elektriniai traukiniai, vyksiantys populiariausiu Vilnius–Klaipėda maršrutu, galės pasiekti iki 160 km/val. greitį. Kitomis kryptimis tvarias keliones užtikrins bateriniai riedmenys, kurie dalį kelio įveiks naudodami kontaktinį tinklą, likusią – baterijose sukauptą energiją.
Bateriniai traukiniai kursuos maršrutais Kaunas–Šiauliai bei Vilnius–Marcinkonys (Varėna).
Šiandien pristatyto traukio „Flirt“ modelio visame pasaulyje parduota daugiau nei 3000 vienetų.
Naujieji elektriniai traukiniai bus erdvesni – juose įrengta 200 vietų, taip pat šie riedmenys komfortiškesni ir pritaikyti individualių poreikių turintiems keleiviams. Judėjimo negalią turintiems keleiviams vietos įrengtos taip, kad būtų patogu keliauti savo vežimėlyje, arba galėtų persėsti į traukinio sėdėjimo vietą, kurios įrengtos prie patogių stacionarių stalų, o šalia suplanuotos vietos lydintiems asmenimis.
Į žemagrindes transporto priemones bus lengviau įlipti ir vyresnio amžiaus žmonėms, keleiviams su kūdikių vežimėliais, mažais vaikais, jiems patogu bus judėti ir pačiame traukinio viduje, kurio didžiojoje dalyje nėra laiptų. Keleivių patogumui traukinio salonas išklotas kilimine danga, kuri mažins triukšmą.
Išskirtinė naujiena – bistro zona
Po kurio laiko sugrąžinta ir bistro zona – elektriniuose traukiniuose keleiviai galės įsigyti šilto maisto ir karštų gėrimų. Bateriniuose traukiniuose veiks užkandžių ir gėrimų automatai.
Patogiau keliauti bus ir dviračių mėgėjams: priklausomai nuo paklausos ir sezono, traukinys galės talpinti skirtingą kiekį dviračių. Vasarą planuojama pasiūlyti mažiausiai 10 vietų, o šaltuoju sezonu didžioji dalis dviračiams skirtų vietų bus transformuojamos į patogias sėdimas vietas, visgi bent 4 vietos dviračiams išliks visus metus.
Daugelis traukiniautojų kelionėje dirba, tad prie daugumos sėdėjimo vietų numatytos rozetės, individualus apšvietimas, staliukai tinkami kompiuteriui pasidėti, pačios sėdynės turės patogius reguliuojamus atlošus.
Šiems traukiniams papildžius esamą traukinių parką, planuojama atsisakyti seniausiųjų dyzelinio tipo traukinių, kursuojančių maršrutu Vilnius–Turmantas, ir pakeisti juos moderniais „Pesa“ traukiniais.
Naujasis elektrinis traukinys į Vilniaus intermodalinį terminalą buvo atgabentas prieš kelias savaites. Iškart po to traukinio vagonai buvo nuleisti ant vežimėlių ir sujungti į vientisą traukinį, dar spalį bus pradėti statiniai traukinio bandymai. Išbandyti keliones šiuo traukiniu keleiviams planuojama pasiūlyti kitais metais. Dabar traukinys bus testuojamas Lietuvos geležinkelių infrastruktūroje, kad gautų visus reikiamus sertifikatus.
Naujieji traukiniai nuo 2026 metų antros pusės kursuos populiariais Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Varėna–Marcinkonys ir Kaunas–Šiauliai maršrutais.
TraukinysLietuvos geležinkeliaibistro
Rodyti daugiau žymių