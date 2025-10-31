Bekompromisis sportiškumas ir krosoverio praktiškumas: prieš jūsų akis – Cupra Formentor VZ

Tuo įsitikinti galite patys, nes Autogidas.lt skelbimų portale, šiuo metu galima įsigyti būtent tokį „karštąjį krosoverį“.
„Cupra“ yra Ispanijos automobilių gamintojas, priklausantis vienam didžiausių pasaulyje „Volkswagen“ koncernų. Po to, kai vokiečiams nepavyko įsigyti „Alfa Romeo“, buvo nuspręsta patiems imtis veiksmų siekiant įsilieti į sportiškų automobilių segmentą ir tam pasitelktas nuo „Seat“ atskirtas „Cupra“ padalinys, kuriam buvo patikėta užduotis sudrebinti rinką su modeliu, kuris būtų agresyvus tiek savo išvaizda, tiek važiavimo savybėmis, tačiau būtų tinkamas kasdieniam naudojimui. Pirmasis to vaisius – 2020-iais pristatytas „Formentor“ krosoveris.
Pirkėjams pasiūlytos kelios skirtingos versijos įskaitant iš tinklo įkraunamą hibridą ir dyzelinį variklį turintys „Formentor“.
Tačiau daugiausia dėmesio sulaukė VZ versija su 2.0 l turbo benzininiu varikliu ir 310 arklio galių pajėgumu, bei VZ5 su net 2.5 l penkių cilindrų varikliu pasiekiančiu 390 arklio galių. Visgi daugelis pripažįsta, kad būtent VZ yra optimaliausias pasirinkimas ieškantiems puikaus balanso tarp sportiškumo bei kasdienio patogumo, o dinamika ,leidžianti nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėti per mažiau nei penkias sekundes, yra pakankama pajausti sportišką šio krosoverio prigimtį.
Šiuo metu skelbimų portale galima rasti „Cupra Formentor VZ“, kurį savininkas papuošė dar daugiau agresyvumo suteikiančiu „Maxton“ išorės apdailos paketu. Taip pat šiam automobiliui atliktas pilnas techninis aptarnavimas, jis neturi jokių trūkumų, todėl mėgautis juo bus galima iš karto įsigijus. O jei norite patys įsitikinti šio krosoverio būkle, pardavėjas sutinka jį papildomai patikrinti servise.
Modelis: Cupra Formentor VZ
Gamybos metai: 2022
Variklios darbinis tūris: 2,0 l
Degalų rūšis: Benzinas
Variklio galingumas: 228 kW
Rida: 63,000 km
Kaina: 29,000 eurų
Gamybos metai: 2022
Variklios darbinis tūris: 2,0 l
Degalų rūšis: Benzinas
Variklio galingumas: 228 kW
Rida: 63,000 km
Kaina: 29,000 eurų
Skelbimą rasite čia.