Paruoškite automobilį žiemai: svarbiausi žingsniai, kurių negalima praleisti

Nuo ko pradėti automobilio paruošimą žiemai?
Viskas prasideda nuo techninės apžiūros. „Pirmiausia reikėtų įvertinti pagrindines automobilio sistemas – padangas, akumuliatorių, aušinimo ir stabdžių sistemas, langų skystį bei valytuvus,“ – sako „Lytagros“ įrankių skyriaus vadovas Mantas Blekaitis.
Žieminės padangos yra esminis saugumo pagrindas. Rekomenduojama, kad protektoriaus gylis būtų bent 4–5 mm, o slėgis atitiktų gamintojo nurodymus. Taip pat svarbu, kad padangų guma nebūtų sukietėjusi (paprastai tai būdinga senesnėms nei 3–4 metų padangoms), nes tuomet sumažėja sukibimas su keliu ir padidėja slydimo rizika.
Ne mažiau svarbus ir akumuliatorius – dažna žiemos problemų priežastis. Esant žemai temperatūrai jo talpa gali sumažėti net iki 50 proc., todėl patikrinkite įkrovos lygį ir kontaktus. Jei akumuliatoriui daugiau nei penkeri metai – metas pagalvoti apie naują. Gerai veikiantis akumuliatorius užtikrina, kad variklis užsives net šalčiausią rytą.
Kita svarbi dalis – aušinimo sistema. Pasak M.Blekaičio, būtina patikrinti aušinimo skystį (antifrizą), jo lygį ir atsparumą šalčiui. Antifrizui praradus savybes, nuo šalčio netgi gali trūkti variklio blokas – tokiu atveju būtų reikalingas viso variklio keitimas, kas kainuotų itin brangiai.
Dažniausios klaidos ir jų pasekmės
Nors dauguma vairuotojų žino, kad prieš žiemą reikia patikrinti automobilio būklę, praktikoje vis dar pasitaiko klaidų, kurios gali brangiai kainuoti.
„Dažniausiai vairuotojai per vėlai pasikeičia vasarines padangas į žiemines, todėl automobilis gali prarasti sukibimą ant slidžios dangos, be to, gresia ir bauda. Kiti palieka vasarinį langų skystį, kuris sušalęs gali sugadinti purkštukus ar plovimo siurblį. Taip pat neretai pamirštama patikrinti aušinimo skysčio (antifrizo) būklę ar pasirūpinti guminėmis durų tarpinėmis, – pasakoja „Lytagros“ įrankių skyriaus vadovas.
Žiemai skirtas langų skystis turi būti atsparus šalčiui – kitaip jis sušals ir gali pažeisti visą langų plovimo sistemą. Kartu verta apžiūrėti ir valytuvus: net menkas gumos įtrūkimas žiemą gali lemti, kad stiklas bus valomas netolygiai arba liks dėmės, kurios trukdo matomumui. Taip pat svarbu nepamiršti ir durų tarpinių. Tinkamai neprižiūrimos, žiemą jos gali prilipti prie kėbulo, sutrūkinėti ir praleisti šaltį – o tai reiškia ne tik nepatogumus, bet ir didesnę drėgmės riziką automobilio viduje.
Kodėl verta ruoštis iš anksto?
Šaltis – nemenkas išbandymas kiekvienai automobilio sistemai. Pasak M. Blekaičio, pirmiausia nukenčia akumuliatorius, kurio efektyvumas žemoje temperatūroje krenta beveik per pusę. Be to, gali užšalti aušinimo skystis, jei jo koncentracija netinkama, o stabdžių sistema – pradėti rūdyti dėl drėgmės ir druskos.
Net ir smulkioms detalėms, tokioms kaip durų spynelės ar guminės tarpinės, žiemą reikia priežiūros. Užšalusios spynelės ar prilipusios durys gali ne tik erzinti, bet ir pakenkti automobilio mechanizmams.
Nors daugelis vairuotojų suskumba imtis veiksmų tik pasirodžius pirmosioms šalnoms, „Lytagros“ atstovas pabrėžia – tai klaida. „Ankstesnis pasiruošimas leidžia išvengti skubėjimo ir streso, užtikrina didesnį prekių pasirinkimą ir apsaugo automobilį nuo netikėto šalčio,“ – teigia M.Blekaitis.
Tinkamai paruoštas automobilis ne tik užsiveda lengviau, bet ir padeda taupyti – išvengiant gedimų, kurie atsiranda dėl apleistų smulkmenų. O paspaudus šaltukui, servisuose dažnai nusidriekia eilės – todėl verta veikti iš anksto, kol dar yra laiko.
Praktiški įrankiai kasdienai: ką verta turėti?
Žiemos rytai neatsiejami nuo sniego ir ledo valymo. Todėl verta turėti „žieminį rinkinį“, kuriame – patikimi grandikliai, šepečiai ir šluostės. „Kokybiški įrankiai – tai laiko ir nervų taupymas. Pigūs grandikliai gali subraižyti stiklą, o prastos kokybės šepečiai – greitai lūžti,“ – įspėja M.Blekaitis.
Renkantis šiuos įrankius, verta atkreipti dėmesį į medžiagas: grandikliai su minkštais kraštais ir ergonomiška rankena bus efektyvūs bei saugūs stiklams. Taip pat pravartu turėti užšalimo tirpiklį – ypač jei automobilis stovi lauke.
„Jei automobilį eksploatuojate kasdien, turėkite su savimi užvedimo laidus ar nešiojamą užvedimo įrenginį-bateriją, grandiklį, šepetį, šiltas pirštines ir langų atitirpinimo skystį,“ – rekomenduoja „Lytagros“ atstovas.
Be to, verta išvažiuoti keliomis minutėmis anksčiau – tai leis ramiai ir kruopščiai nuvalyti sniegą bei ledą nuo automobilio. Ir galiausiai – nuolat plaukite kėbulą nuo druskos bei purvo, nes tai padės išvengti korozijos, kuri žiemą vystosi itin greitai.
Pasiruošimas – ne tik būtinybė, bet ir ramybės garantas
Automobilio paruošimas žiemai – daugiau nei techninė užduotis. Tai investicija į patikimas ir ramias keliones. Kai ryte nereikia jaudintis dėl neužsivedančio variklio ar užšalusio langų skysčio, diena prasideda visai kitaip – ramiai, užtikrintai ir saugiai.
Automobilio priežiūra žiemą – tai kasdienio saugumo garantas. Palyginti nedidelės investicijos į kokybišką akumuliatorių, žiemines padangas, aušinimo ir langų skysčius ar patikimus grandiklius atsiperka su kaupu, kai jūsų automobilis be vargo startuoja net ir minus 20 °C temperatūroje.