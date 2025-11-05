Ši problema – didelis galvos skausmas ne vienam vairuotojui: pateikė paprastą sprendimą

„John Clark Motor Group“ specialistai patvirtino, kad šis, iš pirmo žvilgsnio keistas, patarimas yra visiškai veikiantis „gyvenimo triukas“. Vairuotojams primygtinai rekomenduojama perpjauta bulve įtrinti automobilio priekinį stiklą prieš lietų ar nusistovėjus šaltiems orams.
Šis metodas gali pagerinti matomumą lyjant, užkirsti kelią dideliam šerkšno ir ledo susidarymui per naktį ir netgi pašalinti stiklo rasojimo problemą važiuojant.
„Tai tikrai ne tik bobučių pasaka! Išorinio paviršiaus įtrynimas perpjauta bulvės puse gali iš esmės pakeisti jūsų priekinio stiklo būklę. Tai ne tik gali apsaugoti nuo užšalimo žiemą, bet ir būti labai naudinga vairuojant, kai lyja“, – pažymi „John Clark Motor Group“ atstovai.
Kaip veikia bulvės įtrynimas į automobilio stiklą?
Šio patarimo veiksmingumo paslaptis slypi chemineje sudėtyje.
Kai vairuotojas kruopščiai nuvalo išorinį stiklo paviršių neapdorotos bulvės pjūviu, krakmolas ir natūralūs cukrūs sukuria apsauginę hidrofobinę (vandeniui atsparią) plėvelę ant stiklo.
Krakmolas veikia kaip plonas, nematomas barjeras tarp stiklo ir šalto oro. Šis sluoksnis neleidžia vandens molekulėms tiesiogiai prilipti prie stiklo paviršiaus, o tai žymiai sumažina šerkšno ir ledo kaupimąsi per naktį.
Automobilio viduje, kur drėgnas oras susiduria su šaltu stiklu, krakmolas taip pat sukuria barjerą, neleidžiantį susidaryti kondensatui. Dėl šios plėvelės vandens lašai neišsisklaido, sukeldami rūką, o nuteka arba lieka plonu, tolygiu sluoksniu, išsaugodami matomumą.
Ekspertai nustatė krakmolo naudojimo privalumus drėgnu oru. Hidrofobinė plėvelė atstumia lietaus lašus, leisdama jiems greičiau nutekėti, o tai pagerina matomumą per liūtis.
Ekspertai pabrėžia, kad norint pasiekti maksimalų rezultatą, svarbu bulve įtrinti stiklą vakare, prieš pat atšalimą ar šalnas. Tai leis krakmolo barjerui įsitvirtinti.
Šaltinis: tsn.ua
