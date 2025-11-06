2025 m. „Toyota Corolla Cross“ testas: tarp populiariausių, bet yra ir trūkumų

Kuris visai neseniai buvo atnaujintas – pirmą kartą perkamiausio pasaulyje automobilio „Corolla“ (visų kartų modelių parduota daugiau nei 50 mln. vienetų) versija su prierašu „Cross“ debiutavo 2022 metais, su jo apžvalga galite susipažinti žemiau.
Šiemet atnaujintame „Corolla Cross“ pasikeitė priekio išvaizda su galimybe užsisakyti prisitaikančius LED žibintus, pakeistas centrinis skydelis, atsirado naujos spalvos. Ir, kas dar svarbiau, pagerinta garso izoliacija – tai buvo bene didžiausias priekaištas šiam automobiliui.
Žinia, „Toyota“ niekada nepersistengdavo su izoliacinėmis medžiagomis – jei jau norite maksimalaus komforto, rinkitės „Lexus“. Bet sutaupytas svoris reiškia ir mažesnes degalų sąnaudas – kaip ir anksčiau, „Corolla Cross“ Europoje parduodamas tik su hibridiniais motorais, užtikrinančiais vienas mažiausių, jei palyginti su konkurentais, degalų sąnaudas. O dar šie hibridai galimi su visų ratų pavarą, kur galinius ratus suka papildomas 30 kW elektros motoras – paprasta ir efektyvu.
Tiesa, kalbant apie geriausias komplektacijas, čia yra niuansas, kuris net ir man buvo netikėtas – gamintojo pateiktoje informacijoje nurodoma, kad geresnių komplektacijų modeliai turi ir geresnę variklio skyriaus garso izoliaciją. Tiesa, kiek ji geresnė nenurodoma, tačiau sprendimas, švelniai tariant, keistas.
Bet, žinoma, šiai klasei kur kas aktualiau praktiškumas, kurio čia netrūksta – automobilis yra per vidurį tarp mažojo „Yaris Cross“ (jo testą rasite čia) ir didesniojo „RAV4“ (dabar laukiama naujo modelio atvykimo), tad gamintojo gamoje tai yra optimalus savybių ir kainos pasirinkimas.
Atnaujinto „Corolla Cross“ kaina prasideda nuo 32 800 eurų, visų varančiųjų ratų versija kainuoja nuo 36 700 eurų. Automobiliui taikoma 3 metų arba 100 tūkst. km garantija, kurią galima pratęsti. Taip pat papildomai galima įsigyti „Mango Insurance“ siūlomą naujų ir naudotų automobilių garantiją, o apsilankius specialiai sukurtoje po vaizdo medžiaga esančioje nuorodoje, bus suteikta papildoma 10 proc. nuolaida.
Daugiau apie 2025 metų „Toyota Corolla Cross“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.