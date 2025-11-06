Išskirtinė galimybė pasimėgauti „amerikietiškais raumenimis“: Dodge Challenger 392 Scat Pack

Šiuos automobilius pamėgo ir Lietuvos vairuotojai, ieškantys sąlyginai nebrangaus, bet adrenalino antplūdį garantuojančio pasirinkimo. Vienas tokių, „Dodge Challenger 392 Scat Pack“, šiuo metu parduodamas „Autogidas.lt“ portale.
Nevaržomos laisvės ir greičio bei galios simboliais tapę „muscle car“ automobiliai, savo aukso amžių išgyveno XIX a. 6-7 dešimtmečiuose.
Tuo metu buvo pristatytas ir pirmos kartos „Dodge Challenger“, kuris iki šiol išlieka vienu geidžiamiausių bei labiausiai vertinamų savo kartos tokio tipo modelių. Tačiau išblėsus jų populiarumui, pirmos kartos „Challenger“ gamyba buvo nutraukta jau 1974-iais. Vėliau, 1978-iais, šis vardas grįžo į rinką, bet tai buvo tik kitu pavadinimu pardavinėjamas „Mitsubishi Galant Lambda“ modelis, kuris be to, kad turėjo dvidurį kupė/sedano kėbulą, su „muscle car“ automobiliams būdingomis savybėmis daugiau nieko bendro neturėjo.
Tačiau 2008-iais buvo pristatytas trečios kartos „Challenger“, būtent toks, kokio ir tikėjosi vairuotojai – agresyvus ir masyvus dviduris kėbulas, kurio dizainas yra moderni pirmos karto modelio interpretacija bei galingi V8 varikliai. Per net 15 gamybos metų, šis modelis buvo nuolat tobulinamas, pristatant įvairias versijas, kurios siūlė dar daugiau galingumo bei dinamines savybes, privertusias iš naujo žavėtis šiuo automobiliu.
Šiuo metu skelbimų portale galima įsigyti išskirtinį trečios kartos „Dodge Challenger“ su „392 Scat Pack“ paketu, kuris suteikia dar agresyvesnę išvaizdą, didesnius ir efektyvesnius stabdžius bei standesnę važiuoklę.
Viso to reikia, kad būtų galima lengviau suvaldyti net 6.4 l darbinio tūrio, V8 HEMI variklio išvystomą 485 arklio galių pajėgumą, užtikrinantį įsibėgėjimą nuo 0 iki 100 km/val. vos per 4,1 sekundės.
Būtent šis „Challenger“, kurį galima įsigyti Lietuvoje, turi dar vieną, šiame modelyje retai sutinkamą savybę – šešių pavarų mechaninę greičių dėžę, kuri leidžia dar labiau mėgautis „muscle car“ modeliams būdingu pojūčiu.
Pardavėjo teigimu, automobilis yra puikios techninės būklės, taip pat atitinka Europos Sąjungoje keliamus reikalavimus.
Modelis: Dodge Challenger 392 Scat Pack
Gamybos metai: 2019
Variklios darbinis tūris: 6,4 l
Degalų rūšis: Benzinas
Varantys ratai: Galiniai
Variklio galingumas: 357 kW
Rida: 56,000 km
Kaina: 30,500 eurų
Skelbimą rasite čia.