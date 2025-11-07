Priverstinai nukeliami miestą darkantys kledarai: gavę įspėjimus verslininkai kelis metalo laužus pašalino patys

Transporto priemonės šalinimą vykdė bendrovė UAB „Klaipėdos paslaugos“, kuri pagal sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe atsakinga už bešeimininkių ar netinkamose vietose paliktų automobilių tvarkymą. Tai nereiškia, kad prasidėjo masinis tokių automobilių išgabenimas į saugomą aikštelę – vyksta nuolatinis procesas, kuris yra pakankamai ilgas ir komplikuotas.
Šiandien vykusio reido metu „Klaipėdos paslaugos“ buvo gavusios infomaciją apie 5 automobilius, kuriuos reikia nutempti. Tačiau vietoje buvo rasti tik trys, kitus du automobilius savininkai – gavę įspėjimus – pašalino patys.
Kaip „Vakarų ekspresui“ sakė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius, automobilis turi būti pripažintas neturinčiu šeimininko arba turi būti kita juridinė priežastis jį pašalinti.
Akivaizdu, kad tokie automobiliai ne tik darko miesto vaizdą, bet ir užima parkavimo vietas, trukdo eismui bei kelia saugumo riziką. „Prieš priimdami sprendimą dėl nukėlimo, atliekame visus reikiamus patikrinimus – siekiame įsitikinti, kad automobilis iš tiesų yra apleistas ar bešeimininkis. Nuvežant automobilį dalyvauja ir notaras, kuris fiksuoja šį procesą. Vėliau jis yra saugomas savivaldybės įmonės „Klaipėdos paslaugos“ aikštelėje“, – teigė A. Misevičius.
Tokie reklaminiai automobiliai mieste yra tikra problema – „Tavo auto“ įmonė sąmoningai palieka juos viešose vietose kaip nemokamą reklamos formą. Įmonės vadovas Aurimas Kučinskas ne kartą yra sakęs, kad mano vykdantis veiklą pagal galiojančius teisės aktus, o Klaipėdoje ir regione tam tikrais laikotarpiais turėjo nuo 100 iki 170 tokių reklaminių automobilių.
Su „Tavo auto“ savivale kovoja ir neabejingi klaipėdiečiai. Jie renka informaciją apie įmonės galimus pažeidimus ir veiklą bei dalijasi ja su žiniasklaida ir visuomene. Taip pat nežinomi miesto patriotai uždažo skaičius ant tokių reklaminių automobilių.
Jei per nustatytą laiką toks nuvežtas automobilis niekam nepriklauso ir jo niekas neatsiima, jis gali būti utilizuojamas. Šiuo metu „Klaipėdos paslaugų“ aikštelėje yra net 40 automobilių, kurie laukia savo šeimininkų.