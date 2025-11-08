2025 EICMA motociklų paroda Milane: didžiausios motociklų, aprangos ir aksesuarų naujienos, ir lietuviški akcentai

Nes jei labiau pragmatiškoje automobilių pramonėje pirkėjui, besirenkančiam kainos ir kokybės santykį, sunku atsispirti produkcijai iš Kinijos (daugiau apie tai žiūrėkite šioje apžvalgoje), tai Milane vykusioje jau 82-oje motociklų parodoje pamačiau, kad žinomos pasaulinės markės iš Europos ir Japonijos vis dar yra lyderės.
„Honda“ ir „Aprilia“ savo segmente turi didelį įperkamų motorolerių arsenalą, „Ducati“, BMW ir „Harley-Davidson“ veža įvaizdis ir emocija – o kaip gi be to motociklų pasaulyje!
O dar parodoje buvo labai džiugu sutikti ir pasididžiavimą kėlė užeiti į „Pando Moto“ stendą – daug kas nustemba sužinojęs, kad šis žinomas drabužių motociklininkams gamintojas yra iš Lietuvos!
Įspūdžius iš motociklų parodos Milane žiūrėkite vaizdo apžvalgoje.