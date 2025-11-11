Estijoje testuoja naujovę, kuri gali ateiti ir į Lietuvą: štai kas gatvėse pakeitė kurjerius

„Per pastaruosius metus ši naujovė sulaukė itin teigiamo vartotojų įvertinimo – klientai vertina patogumą ir inovatyvumą. Patirtis Taline yra itin naudinga ir suteikia vertingų įžvalgų, kurios gali padėti vertinant galimas ateities plėtros kryptis“, – portalui Lrytas sakė „Bolt Food“ generalinis vadovas Estijoje ir Lietuvoje Jaagupas Jalakasas.
Paklausus, ar ketinama tokius robotus paleisti ir Lietuvoje, konkretesnių atsakymų nesulaukta.
Norėdami pasirinkti „Starship Technologies“ robotus kaip pristatymo būdą programėlėje „Bolt Food“, klientai Taline turi užsisakyti prekes iš „Bolt Market“ parduotuvių, kurios siūlo pristatymo robotais paslaugą, tuomet nurodyti pristatymo adresą ir pasirinkti „Pristatymas robotu“.
Kai robotas atvyksta, klientas gauna pranešimą ir gali išeiti jo pasitikti – robotą atrakinti galima per programėlę.
Kiekvienas robotas gali gabenti iki 12 kg svorį, pristatyti užsakymus jie gali kelių kilometrų atstumu nuo parduotuvės.