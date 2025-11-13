Klasikinis automobilis skirtas mėgstantiems itin retus modelius – Toyota Crown RS50

Tai retas ir įdomus modelis galintis sudominti tiek klasikinių japoniškų, tiek ir apskritai istorinių modelių gerbėjus.
Pirmą kartą „Crown“ vardą „Toyota“ panaudojo 1955-iais, kai buvo pristatyta pirmoji šio modelio karta. Įdomu tai, kad šis automobilis naudojo kitą, „Toyopet“ pavadinimą, kuriuo dažniausiai buvo vadinami sedanai ar kiti lengvieji automobiliai. Taip pat „Crown“ tapo itin svarbiu modeliu japonų gamintojui dėl to, kad tai buvo pirmasis „Toyota“ automobilis, kurį jie importavo į Jungtines Amerikos Valstijas ir taip atvertė naują puslapį įmonės istorijoje.
Galiausiai, verta pažymėti, kad „Crown“ yra vienas ilgiausiai iki šiol naudojamų modelių pavadinimų, kartu su kitu „Toyota“ modeliu „Land Cruiser“, „S klasės Mercedes-Benz“, „Chevrolet Corvette“ ar „Nissan Patrol“ bei „Volkswagen Transporter“.
Tokie trečios kartos modeliai, koks parduodamas Lietuvoje, buvo gaminami tik keturis metus, nuo 1967-ųjų iki 1971-ųjų. Nors šis modelis buvo ganėtinai populiarus Japonijoje, nes naudotas kaip valstybinis, policijos ar taksi automobilis, tačiau užsienio rinkose neįsitvirtino. Dėl šios priežasties, ypač Europoje, kur buvo parduodamas tik keliose šalyse, šiandien jis sutinkamas itin retai.
Skelbimų portale parduodamas „Toyota Crown“ yra pagamintas 1969-iais ir, pardavėjo teigimu, yra geros būklės, atlikti tik kėbulo dažymo darbai.
Automobilis pasižymi autentiška išvaizda, puikios būklės interjeru, o galinius ratu suka originalus, RS 50 versijoje montuotas keturių cilindrų, 2.0 l darbinio tūrio benzininis variklis.
Modelis: Toyota Crown RS50
Gamybos metai: 1969
Variklios darbinis tūris: 2,0 l
Degalų rūšis: Benzinas
Varantys ratai: Galiniai
Variklio galingumas: 69 kW
Rida: 107,000 km
Kaina: 6,600 eurų
