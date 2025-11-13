Pristatytas unikalus „General Motors“ superautomobilis su „Ferrari“ varikliu

„Pontiac Firebird Pegasus V12“ su „Ferrari“ varikliu yra vienintelis egzempliorius. Apie unikalų sportinį automobilį pranešė svetainė Carscoops.com.
Idėja sujungti antros kartos „Pontiac Firebird“ ir „Ferrari“ variklį kilo „General Motors“ vyriausiajam dizaineriui Billui Mitchellui 70-ųjų pradžioje.
Jis kreipėsi į Enzo Ferrari, kuris projektui „Pegasus V12“ padovanojo variklį ir transmisiją iš „Ferrari 365 GTB/4 Daytona“.
Šis 4,4 litro V12 variklis išvysto 352 AG ir dirba kartu su 5 pakopų mechanine pavarų dėže. Jis buvo įmontuotas po 1971 m. standartinio „Pontiac Firebird“ kupė variklio dangčiu.
Be to, automobilis gavo galinius diskiniai stabdžius iš „Chevrolet Corvette“.
Bill Mitchell taip pat pakeitė priekinės dalies dizainą, kad „Pontiac Firebird“ primintų 60-ųjų metų „Ferrari“. Pasirodė ir ratai su stipinais.
„Pontiac Firebird Pegasus V12“ salonas buvo apdailintas brangia oda, taip pat įdėti „Ferrari“ prietaisų skydelio skaitikliai.
Automobilio nebuvo planuojama išleisti. Bill Mitchell superautomobilį „Pontiac“ pasiliko sau ir iki dizainerio mirties 1988 m. automobilis buvo saugomas jo kolekcijoje. Dabar jis yra „General Motors“ kolekcijos dalis.
Šaltinis: focus.ua