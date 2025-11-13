AutoTechnika

Pristatytas unikalus „General Motors“ superautomobilis su „Ferrari“ varikliu

2025 m. lapkričio 13 d. 08:06
Mažai kas žino, kad 70-aisiais „General Motors“ inžinieriai sukūrė „Pontiac Firebird“ ir „Ferrari“ hibridą. Superautomobilis buvo aprūpintas greitai sukasiu itališku V12 varikliu.
Daugiau nuotraukų (5)
„Pontiac Firebird Pegasus V12“ su „Ferrari“ varikliu yra vienintelis egzempliorius. Apie unikalų sportinį automobilį pranešė svetainė Carscoops.com.
Idėja sujungti antros kartos „Pontiac Firebird“ ir „Ferrari“ variklį kilo „General Motors“ vyriausiajam dizaineriui Billui Mitchellui 70-ųjų pradžioje.
Jis kreipėsi į Enzo Ferrari, kuris projektui „Pegasus V12“ padovanojo variklį ir transmisiją iš „Ferrari 365 GTB/4 Daytona“.
Šis 4,4 litro V12 variklis išvysto 352 AG ir dirba kartu su 5 pakopų mechanine pavarų dėže. Jis buvo įmontuotas po 1971 m. standartinio „Pontiac Firebird“ kupė variklio dangčiu.
Be to, automobilis gavo galinius diskiniai stabdžius iš „Chevrolet Corvette“.
Bill Mitchell taip pat pakeitė priekinės dalies dizainą, kad „Pontiac Firebird“ primintų 60-ųjų metų „Ferrari“. Pasirodė ir ratai su stipinais.
„Pontiac Firebird Pegasus V12“ salonas buvo apdailintas brangia oda, taip pat įdėti „Ferrari“ prietaisų skydelio skaitikliai.
Automobilio nebuvo planuojama išleisti. Bill Mitchell superautomobilį „Pontiac“ pasiliko sau ir iki dizainerio mirties 1988 m. automobilis buvo saugomas jo kolekcijoje. Dabar jis yra „General Motors“ kolekcijos dalis.
Šaltinis: focus.ua
Ferrarivariklisretro automobilis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.