Pristatytas brangiausias visureigis už 1,7 milijono dolerių: jis papuoštas deimantais

Naujasis „Mercedes G-Class“ iš „Carlex Design“ yra išlaikytas vintage stiliumi. Visureigis gavo apdailą, naujus buferius ir radiatoriaus groteles. Buvo sumontuoti senovinio stiliaus ratlankiai ir padangos su baltomis šoninėmis sienelėmis. Apdailai buvo panaudota nemažai chromo.
Tačiau įdomiausia yra dviejų spalvų kėbulo dažymas, nes į baltus dažus buvo įmaišyta tikra deimantų dulkė – jos sunaudota net kilogramas.
„Mercedes G-Class“ salonas papuoštas krokodilo oda iš kompanijos „Hermes“, kuri žinoma savo rankinėmis.
Durų užrakto mygtukai papuošti deimantais.
„Carlex Himalaya“ pagrindu yra įkrautas „Mercedes-AMG G63“ su 4,0 litrų V8 twin-turbo varikliu, kurio galia 585 AG. Jis gali įsibėgėti iki 100 km/val. per 4,5 sekundės.
„Mercedes G-Class Carlex Himalaya“ kaina yra 1,7 milijono dolerių – tai brangiausias visureigis istorijoje.
Šaltinis: focus.ua