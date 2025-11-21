Jo bendraplatformis „XC40“, turėjęs įprastą variklį arba iš tinklo įkraunamą hibridinę pavarą (visos versijos pagamintos naudojant tą pačią modulinę „CMA“ platformą), nors tuo metu ir buvo mažiausias gamintojo SUV, tačiau pasižymėjo išties geromis savybėmis, tad ne šiaip sau buvo įvertintas ne vienu, tarp kurių – ir Europos Metų automobilio – apdovanojimu. Daugiau apie naudotą „XC40“ sužinosite žemiau:
Tad vėliau pasirodžiusi elektrinė šio modelio versija pasižymėjo tokiomis pačiomis praktiškomis savybėmis, tik, žinoma, buvo varoma vien tik elektra (su tuomet naujo modelio apžvalga galite susipažinti čia). Beje, įdomu tai, kad modelio atnaujinimo metu 2023 metais, anksčiau priekyje buvęs pagrindinis motoras (buvo galimos ir dviejų motorų, variusių abiejų ašių ratus, versijos) buvo sumontuotas gale, taip pagerinant elektromobilio efektyvumą ir nuvažiuojamą atstumą.
2024 metais buvo pakeistas modelio vardas ir jis tapo „EX40“ (kupė-krosoverio „EC40“ apžvalgą rasite čia) – dabar už jį mažesnis tik „Volvo EX30“ elektromobilis. Apžvalga žemiau:
Na, o 4,4 m ilgio ir nuo 414 iki 1290 l bagažine turintis „XC40“ yra praktiškesnis pasirinkimas (akumuliatoriaus talpa yra 78 kWh, gamintojo nurodomas nuvažiuojamas atstumas – 418 km), ieškantiems universalaus automobilio visiems gyvenimo atvejams.
Tiesa, kad tai bendraplatformis su įprastomis vidaus degimo variklius turinčiomis versijomis, išduoda aukštas centrinis tunelis, kur modeliuose su visais varančiaisiais ratais, turėjusias „Haldex“ movą, buvo montuojamas kardaninis velenas, papildomai sukęs galinius ratus.
Ir mano bandyta versija taip pat turėjo visus varančiuosius ratus, tačiau jiems nereikalingas kardanas – čia priekyje ir gale yra po elektros motorą, kurių bendra galia siekia net 300 kW arba 408 AG. Tai jam iki 100 km/h leidžia startuoti vos per 4,9 sekundes ir nieko keisto, kad pažintyje su tuo metu dar nauju modeliu aš jį pavadinau švedišku naikintuvu avies kailyje.
Kita vertus, jis nepasižymi efektyviu energijos naudojimu, nes galios išties daug, o efektyvumo, ypač modelyje iki atnaujinimo ir motoro perkėlimo iš priekio į galą, gerokai mažiau – automobilyje yra standartinis ir bekelės režimai, tačiau nėra taupaus važiavimo pasirinkimo, tad akceleratorių teks spausti itin švelniai. O dar reikia atkreipti dėmesį, kad ne į visus modelius buvo montuojami šilumos siurbliai, tad tokių versijų nuvažiuojamas šaltuoju metu laiku yra mažesnis.
Kaip sako „Bosch Car Service“ specialistai, kaip ir įprastose versijose su vidaus degimo motorais, taip ir elektromobiliuose pasitaiko elektronikos gedimų, kartais pradeda streikuoti multimedijos sistema. Kuri ir šiaip reikalauja įpratimo, nes visas valdymas ir nustatymai yra pasirenkami nedideliame vertikaliame ekrane. O ir „Volvo“ dalys yra brangesnės nei tradicinių markių automobilių, tad išlaidos priežiūrai bus didesnės.
Daugiau apie naudotą „Volvo XC40 Recharge“ elektromobilį žiūrėkite vaizdo medžiagoje.