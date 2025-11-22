Į gamybą grąžina galingą sedaną ir krosoverį su „Ferrari“ varikliu: 100 km/val. greitį pasiekia per 4 sekundes

Galingų „Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio“ ir „Stelvio Quadrifoglio“ gamyba buvo nutraukta praėjusių metų birželį.
Buvo tikimasi, kad netrukus debiutuos naujos kartos „Alfa Romeo Stelvio“ ir „Giulia“, kurios bus elektrinės ir „Quadrifoglio“ versijoje turės 1000 AG variklius.
Tačiau naujų „Alfa Romeo Giulia“ ir „Stelvio“ kūrimas užtrunka, nes „Stellantis“ vis dėlto nusprendė pridėti versijas su vidaus degimo varikliais (greičiausiai tai bus hibridai). Tam reikia patobulinti „STLA Large“ platformą.
Kol 1000 AG galios elektromobiliai „Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio“ ir „Stelvio Quadrifoglio“ dar nepasirodė, nuspręsta grąžinti jų pirmtakus su 2,9 litro benzininiais V6 twin-turbo varikliais, sukurtais „Ferrari“ specialistų.
Šis variklis išvysto 520 AG. Abu modeliai gali įsibėgėti iki šimto kilometrų per valandą mažiau nei per 4 sekundes.
Maksimalus „Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio“ greitis yra 307 km/h, o „Stelvio Quadrifoglio“ – 283 km/h.