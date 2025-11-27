Kodėl SUBARU vienas iš patikimiausių automobilių žiemos sąlygomis

“SUBARU automobiliai visada buvo siejami su saugumu ir pravažumu, o lietuviška žiema tai tik dar kartą patvirtina. Skiriamieji SUBARU bruožai – nuolatinė simetrinė visų varančiųjų ratų sistema, naujos kartos e-Boxer variklis, pagalbinė vairavimo sistema EyeSight® ir toliau sulaukia vairuotojų, kuriems reikia universalumo ir patikimumo bet kokiomis oro sąlygomis, pripažinimo”. – sako Vykintas Kezys, oficialiosios SUBARU atstovybės Lietuvoje, UAB „JMA centras“, vadovas.
Saugumas prasideda nuo AWD
Viena iš priežasčių, kodėl SUBARU modeliai asocijuojasi su žiemos sezonu – jau standartinėje komplektacijoje esanti nuolatinė simetriškoji visų varančiųjų ratų sistema (AWD) padedanti išvengti slydimo ir ratų prasisukimo, paskirstydama galią tolygiai tarp visų ratų. Tai ypač svarbu, kai pajudate iš vietos įkalnėje ar važiuojate slidžiais žiemos keliais.
Pagalbinė vairavimo sistema EyeSight®
Subaru EyeSight® sistema veikia kaip papildomos akys kelyje. Iš abiejų kamerų vaizdų tiksliai nustatydama pavidalą, greitį ir atstumą, sistema aptinka ne tik automobilius, bet ir motociklus, dviračius bei pėsčiuosius, kas yra itin naudinga tamsiais žiemos mėnesiais.
Aukšta prošvaisa ir X-MODE sistema
Aukšta prošvaisa leidžia ramiai važiuoti apsnigtais priemiesčių keliais, išvažiuoti iš nevalyto kiemo ar užšalusią „sniego sieną“.
X-MODE sistema veikia dviem režimais: vienas skirtas kietam paviršiui, o kitas – giliam sniegui ar smėliui. X-MODE sistema įjungia visus jutiklius, kad padėtų maksimaliai padidinti trauką ir neleistų automobiliui įstrigti. Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija užtikrina saugumą nuokalnėje. Jums tereikia vairuoti, sistema pati stabdo ir kontroliuoja variklio galią.
Tai vienos iš pagrindinių SUBARU savybių, dėl kurių šio gamintojo modeliai dažnai minimi kaip vieni patikimiausių pasirinkimų žiemos sezonui.
