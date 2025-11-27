Neįprasta inovacija: mikroautobusai, kurie važiuoja ir traukinio bėgiais

Mini traukinys, kuris važiuoja ir keliu, ir bėgiais
„Ferromobile“, įkurta 2021 m. ir vadovaujama buvusio ministro Arnaud Montebourg, siekia sukurti vietinio geležinkelio mobilumą, pasitelkdama apie 5 700 km neeksploatuojamų Prancūzijos geležinkelio linijų.
Vietoje brangių traukinių ir didžiulių infrastruktūros investicijų, įmonė siūlo mažus keliu ir bėgiais judančius elektrinius autobusus, kuriems reikalinga dešimt kartų mažesnė infrastruktūra – iki 200 000 € už kilometrą.
Pasirinkta bazė – elektrinis „Peugeot e-Traveller“, vidutinio dydžio mikroautobusas, kuris dabar papildytas specialiomis geležinkelio ratų sistemomis su judančia karūna, leidžiančia važiuoti bėgiais.
Techninės galimybės
Autonomiškas judėjimas bėgiais
Talpa: iki 7 keleivių
Maksimalus greitis tiesiame ruože: ~100 km/h
Galimybė judėti penkių automobilių konvojuje
Stabdžiai veikia ratų su padangomis pagalba, įskaitant ABS sistemą
Testavimas ir perspektyvos
Planuojama, kad paslauga veiks tiek pagal fiksuotą tvarkaraštį, tiek pagal užsakymą, priklausomai nuo linijos.
Pirmieji realūs bandymai numatyti 2026 m. pradžioje linijoje Courpière–Vertolaye (Puy-de-Dôme).
Komercinis paslaugos įgyvendinimas planuojamas 2028 m., tad projektas, atrodo, eina „teisingais bėgiais“.
„Ferromobile“ tikisi, kad tokie elektriniai mini traukiniai taps nauja, ekonomiška ir tvari alternatyva vietiniam susisiekimui, suteikdami galimybę naudoti senas ir neeksploatuojamas geležinkelio linijas be didelių investicijų į infrastruktūrą.
Šaltinis: largus.fr