Šiuos automobilių modelius paukščiai dergia labiausiai: nedarykite klaidos

„Automobilių savininkai dažnai ginčijasi, ar tam tikros markės ar spalvos labiau traukia paukščius, ir mūsų apklausos duomenys rodo, kad jie gali būti teisūs,“ rašo „Alan’s Factory Outlet“, garažų ir stoginių gamintojas, atlikęs šią – tiesiogine to žodžio prasme – nekaip kvepiančią apklausą.
Norėdami išsiaiškinti šią „nepatogią, bet pažįstamą problemą“, jie apklausė 1 000 vairuotojų, ar jų automobiliai dažnai tampa „paukščių tualetu“. Rezultatai rodo, kad tai ne šiaip menka bėda – beveik vienas iš keturių amerikiečių per metus išleidžia daugiau nei 500 dolerių automobilių plovimams ar taisymams dėl paukščių išmatų, o vienas iš dešimties patyrė dažų pažeidimų nuo šių „oro atakų“.
Tyrimas parodė, kad paukščiai tikrai skiria spalvas: labiausiai nukenčia rudi, raudoni ir juodi automobiliai, o baltos, sidabrinės ir pilkos spalvos sulaukia mažiau „antrų sluoksnių“.
„Alan’s Factory Outlet“ aiškina, kad tai susiję su tuo, jog paukščiai mato spalvas kitaip nei žmonės ir geba aptikti ultravioletinę (UV) šviesą. Dėl šios sustiprintos regos tam tikros spalvos jiems atrodo ryškesnės ir labiau išsiskiriančios aplinkoje, todėl ir tampa „taikiniais“.
Be to, blizgūs paviršiai ir šoniniai veidrodėliai gali atspindėti paties paukščio atvaizdą – o per poravimosi sezoną jie dažnai palaiko jį priešu ir puola savo atspindį. Kuo ilgiau paukštis laikosi šalia tokio automobilio, tuo didesnė tikimybė, kad jis jį „papuoš“.
Vis dėlto, rezultatai rodo, kad galbūt baltų, sidabrinių ar pilkų automobilių savininkai tiesiog rečiau pastebi dėmes – jos mažiau matomos, pažymėjo svetainė Carbuzz.
Daugiausia apdergiami automobilių prekių ženklai: Ram, Jeep, Chevrolet, Nissan, Dodge, Kia, Tesla, Audi, Ford, Subaru.
Kodėl šie modeliai patinka paukščiams – dar neaišku, tačiau Carbuzz ekspertai pastebėjo, kad sąrašo viršuje dažniausiai – pikapai, turintys didesnį paviršiaus plotą, taigi ir daugiau vietos „taikiniui“.
Deja, ši bėda nėra būdinga tik keliems prekių ženklams – daugiau nei 58 % amerikiečių teigė, kad jų automobilis buvo apdergtas daugiau nei vieną kartą per tą pačią dieną.
Be to, 29 proc. vairuotojų manė, kad paukščiai tyčia taikosi į jų mašiną – labiausiai taip jautėsi Lexus savininkai (47 proc.) ir Tesla vairuotojai (39 proc.).
Ir jie, galbūt, neklysta – varnos gali prisiminti žmones, kurie joms pakenkė, net iki 17 metų, o Paryžiuje atliktas tyrimas parodė, kad balandžiai geba atskirti draugą nuo priešo net po ilgo laiko.
Kaip išvengti paukščių „bombardavimo“?
Stenkitės statyti automobilį po stogu ar po stogine.
Jei tenka palikti lauke – naudokite apsauginį uždangalą.
Venkite statyti po medžiais, laidais ar atbrailomis, kur paukščiai dažnai tupi.
Šaltinis: nypost.com
AutomobiliaipaukščiaiApdergė
Rodyti daugiau žymių