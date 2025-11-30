Mechanikas įvardino automobilį, kuris be problemų įveikia šimtus tūkstančių kilometrų: idealus pasirinkimas antrinėje rinkoje

Jo teigimu, tarp naudotų automobilių neabejotinas lyderis yra „Toyota Corolla“.
Ekspertas paaiškina, kad „Corolla“ turi keletą privalumų: priekiniai varomieji ratai, aukštas saugumo lygis, erdvus ir kokybiškas salonas.
Automobilis pasižymi ekonomišku degalų suvartojimu, taip pat puikiai tinka tiems, kurie perka savo pirmąjį automobilį, rašo „The Sun“.
„Jų parduota milijonai, todėl rinkoje yra daug gerų egzempliorių, ir nebūtina pirkti naują.
O jei lyja lietus ar sninga, priekinė pavara veikia puikiai. Jame yra erdvės, o salono kokybė žymiai pagerėjo“, – pažymėjo mechanikas.
Kilmeris taip pat pabrėžia saugumą: „Corolla“ yra įrengtos oro pagalvės visame salone.
Be to, nedidelio keturių durų automobilio draudimas kainuoja pigiau, todėl šis modelis yra naudingas jauniems vairuotojams.
„Toyota Corolla“ pirmą kartą pasirodė 1960-aisiais, o jau 70-aisiais tapo viena iš populiariausių automobilių Japonijoje.
Šiandien senus modelius galima įsigyti už 6500–13 000 JAV dolerių, o naujesni egzemplioriai su nedidele rida kainuoja iki 26 000 JAV dolerių.
Savininkų patirtis
Kilmerio žodžius patvirtina daugybė YouTube naudotojų atsiliepimų, kurie dalijasi savo istorijomis:
Vienas iš komentatorių pasakojo: „Mano dėdė nusipirko naują 2002 m. Corolla ir nuvažiavo ja daugiau nei 500 000 mylių (apie 804 tūkst. km). Šis automobilis iki šiol važiuoja.“
Kitas savininkas pažymėjo: „Aš vis dar turiu 2004 m. „Toyota Corolla S“, kurią nusipirkau naują 2003 m. Dabar jos rida yra 285 000 mylių (daugiau nei 458 tūkst. km) ir aš net nusprendžiau ją perdažyti.“
Dar vienas vartotojas pasidalijo: „Aš nusipirkau „Corolla“ 2007 m., keletą metų važinėjau ja kasdien, o tada perdaviau ją sūnui. Ji jam tarnavo daugelį metų be jokių problemų.“