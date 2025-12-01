Naudoto „Ford Puma“ testas: jei nori smagiausiai važiuojančio ir išvaizdaus SUV

Nes dar praeitame tūkstantmetyje debiutavęs pirmasis „Puma“ buvo pagamintas naudojant mažojo „Fiesta“ platformą ir tai buvo sportiškas trijų durelių hečbekas-kupė. Nuo 1997 metų gamintas modelis sulaukė nemažai gerbėjų, bet net ir tiems laikams tai buvo pernelyg nišinė mašina, tad nieko keisto, kad jau 2002 metais jos gamyba buvo nutraukta.
Persikelkime porą dešimtmečių į priekį, į 2019 metus, kada buvo pristatytas naujos kartos „Puma“. Pasauliniai testai žurnalistams prasidėjo tada, kai pasaulyje lyg nevaldomas gaisras pradėjo plisti pandemija – toli gražu ne geriausias laikas debiutui. Ir tai buvo vienas paskutiniųjų mano ikipandeminių testų (jo apžvalgą rasite „Google“ paieškoje suvedę modelio pavadinimą ir mano pavardę).
Kaip ir pirmtakui, taip ir dabartiniam „Puma“ gamintojas vėl panaudojo „Fiesta“ platformą (šįkart septintos kartos) ir techninius sprendimus. Bet pats automobilis tapo krosoveriu, SUV, miesto visureigiu ar kaip bevadintum tą tipą su šiandien vis dar madinga aukštesne prošvaisa.
O aš dar pirmojo testo metu išskyriau itin smagias valdymo savybes ir jau tuomet jį pavadinau vikriausiu miesto SUV. Šiandien nuomonės nepakeičiau – žavingai atrodantis, nedidelis (4,2 m ilgio), bet praktiškas, su netikėtai didele bagažine ir tradiciškai gamintojui puikiai suderinta pakaba ir vairo sistema. Ir atskiro pristatymo nereikalaujančiais trijų cilindrų 1 arba 1,5 l „EcoBoost“ motorais, kurių galingiausios versijos siekė net 200 AG. Na, o nagingi meistrai galią padidindavo dar pusantro ar net daugiau kartų – tikras žvėris, pateisinantis vardą!
Iš priekaištų naujam automobiliui turėjau aukštą tuometinę kainą ir ne pačią pažangiausią multimedijos sistemą – kaip ne kaip, bendraplatformis „Fiesta“ debiutavo dar 2016 metais. Tad nekeista, kad 2024 metais pasirodęs atnaujintas „Puma“ turėjo gerokai pažangesnę multimedijos sistemą (atnaujinto modelio apžvalgą rasite čia).
Na, o kalbant apie naudotus automobilius, tai „Ford“ niekada nepasižymėjo etaloniniu patikimumu. Tačiau daugiausiai kritikos sulaukdavo „Getrag“ kompanijos gaminamos automatinės dviejų sankabų „Powershift“ transmisijos – nieko keisto, kad vėliau gamintojas jas pakeitė savo gamybos hidrauliniais transformatoriais. Tik štai mažiausių modelių gamoje, tarp kurių – ir „Puma“, ji vis dar yra.
Tad kaip sako „Bosch Car Service“ atstovai, bandomojo važiavimo metu svarbu įsitikinti, kad tokia transmisija veikia sklandžiai ir tolygiai, be trūkčiojimų perjungia pavaras. Taip pat, idealiu atveju, verta pasidomėti, ar ši pavarų dėžė buvo reguliariai aptarnaujama ir jai kas maždaug 50–60 tūkst. kilometrų buvo keičiama speciali alyva. Atsiradus gedimams, transmisija gali būti taisoma, bet visgi tai yra šio modelio Achilo kulnas, palyginti su kuriuo visi kiti gedimai atrodys tik smulkmena.
Tačiau kas ieško nedidelės, bet praktiškos ir vienos smagiausiai klasėje valdomos mašinos, turinčios ir pakankamai galingus ir, jei nepersistengi su akceleratoriumi, pakankamai taupius motorus, tikrai turėtų įtraukti „Puma“ į pasirinkimo sąrašą.
Daugiau apie naudotą „Ford Puma“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.